A partir de un operativo interinstitucional, coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Metropolitana y la Comisaría de Tlajomulco, personal de Inspección y Vigilancia del gobierno municipal aseguró 46 máquinas tragamonedas instaladas de manera irregular en diversos comercios de la zona Valles.

“La instalación y operación de estos dispositivos está prohibida en el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios del municipio, en concordancia con la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, dijo el ayuntamiento a través de un comunicado.

Operativo se desplegó por la Dirección de Inspección y Vigilancia

Para este operativo se desplegó un estado de fuerza integrado por cuatro inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, apoyados por 12 oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes participaron a bordo de cuatro unidades y tres motocicletas, añadió el ayuntamiento.

Asimismo, el Ejército Mexicano colaboró con 15 efectivos a bordo de dos unidades oficiales, y la Policía Metropolitana con tres oficiales a bordo de una unidad, comentó la alcaldía.

Se realizan recorridos de verificación en comercios

Las acciones se realizaron mediante recorridos de verificación en comercios ubicados en los fraccionamientos Las Luces, Chulavista y Valle de Tejeda, así como en la población de Unión del Cuatro, donde se logró el aseguramiento de los dispositivos.

En lo que va de la presente administración municipal, se han retirado de funcionamiento cerca de 130 de estos aparatos. “El Gobierno de Tlajomulco reitera su compromiso con la protección de la economía de las familias y la prevención de adicciones, evitando que niñas, niños y jóvenes se expongan a prácticas que fomenten la ludopatía”, finalizó la alcaldía.

