A través de un comunicado, este domingo la Universidad de Guadalajara (UdeG) , emitió su posicionamiento para urgir a las autoridades a identificar, detener y castigar a los responsables quienes le quitaron la vida a José Eduardo Ramírez Ávalos, estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga .

“ La Universidad de Guadalajara lamenta el fallecimiento de nuestro estudiante de la Preparatoria Regional de Santa Anita, el joven José Eduardo Ramírez Ávalos, acaecido el día viernes tras una agresión. Con tristeza compartimos el dolor de su familia, amigos, compañeros y comunidad universitaria. Manifestamos nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ”, refirió la Casa de Estudios.

Afirmó, el deporte debe ser siempre un motivo de encuentro, identidad y sana convivencia, no una causa de enfrentamiento o violencia, en referencia a los hechos en los cuales José Eduardo fue atacado por “barristas” de un equipo de fútbol luego de haber acudido al hotel donde se hospedaba el equipo de fútbol Chivas de Guadalajara.

“ La Universidad de Guadalajara hace un llamado a las autoridades competentes para que investiguen este hecho con celeridad, rigor y transparencia, a fin de que los responsables sean plenamente identificados y sancionados conforme al marco jurídico vigente ”, instó la casa de estudios.

Además del fallecimiento de José Eduardo, la noche del pasado viernes, en el cruce de las vialidades Mariano Otero y Granate, ocurrió otra agresión por parte de presuntos “barristas” del equipo del Atlas, tras la cual resultaron lesionados Luis Eduardo, de 15 años, y Ángel Gabriel, de 21 .

El ataque ocurrió después de que terminó la serenata a los jugadores de Chivas, en un hotel de Mariano Otero y Las Rosas, en Guadalajara, según confirmó la Fiscalía de Jalisco.

