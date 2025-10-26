Detienen a presunto feminicida en Tlajomulco; la víctima habría sido su hijastra

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que Carlos Jesús “N” fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una niña de cuatro años de edad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia , a través de su Comandancia de Feminicidios , trasladó el pasado 24 de octubre al detenido hasta un complejo penitenciario, donde permanecerá mientras inician las audiencias correspondientes.

El presunto responsable de la muerte de la niña, fue identificado y detenido por agentes de la Fiscalía del Estado mediante una orden de aprehensión decretada por el Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, por su presunta responsabilidad como autor intelectual y material de este crimen.

Las investigaciones se desprenden luego de que se encontró el cuerpo sin vida de la menor de edad dentro de una bolsa en un lote baldío del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El órgano estatal no dio detalles de la fecha ni tampoco de la localidad en donde se llevó a cabo el indignante hallazgo, del mismo modo que tampoco indicó quién o quiénes encontraron el cadáver.

Luego de esto, la Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones necesarias para capturar al presunto responsable, identificado como el padrastro de la niña .

Por las circunstancias de los hechos indagados, las investigaciones avanzan hasta el momento bajo el protocolo de feminicidio, previsto y sancionado por el Artículo 232-BIS fracciones II, III y VI del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Te recomendamos: Esta es la sentencia para una mujer que intentó robar a un niño en Tlajomulco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF