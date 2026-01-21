En las primeras semanas de este 2026, Jalisco ha mostrado un importante repunte de casos confirmados de sarampión. En los primeros 20 días de enero se registraron 385 casos, lo que representa el 50.6% de los 760 enfermos a nivel nacional.

Ante ello, las autoridades sanitarias de Jalisco buscan aplicar poco más de 1.3 millones de vacunas en 45 días máximo, para llegar así a un total de 2 millones de dosis aplicadas y combatir el incremento desmedido de casos. Esto es esencial especialmente dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) donde se concentra hasta el 80 por ciento de los contagios recientes.

Para ello se deberá reasignar a un grupo de profesionales de la salud que pertenecen a otros programas a realizar tareas de vacunación. A este grupo se le integraran pasantes de servicio social y ampliación del personal para completar las brigadas e instalar macro módulos de vacunación. El proyecto se trabaja en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Dónde instalarán en Jalisco los macro módulos de vacunación contra el sarampión?

En ese sentido, desde hace varias semanas se han instalado módulos itinerantes en diferentes áreas del AMG en coordinación con la Región Sanitaria XI de la Secretaría de Salud Jalisco. Destacan las siguientes:

Presidencia Municipal de Tlaquepaque en la colonia Centro

Unidad Deportiva Chivabarrio en la colonia Hacienda Santa Fe

Soriana Santa Fe en la colonia Hacienda Santa Fe

Central Nueva Tlaquepaque en la colonia Nueva Central Camionera

Plaza Principal Tonalá

Plaza Principal Zapotlanejo

Plaza Principal El Salto

Recaudadora 00 en el centro de Guadalajara

Estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero

Explanada de Alcalde y Juan Manuel

Así mismo, permanece el Módulo de Vacunación en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) ubicado a un costado del Estadio Charros sobre la calle Prolongación Laureles 300 en la colonia Tepeyac. El servicio permanecerá hasta el 15 de febrero en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

De igual forma, fuera del AMG, habrá módulos itinerantes de vacunación en Degollado, Ocotlán y Puerto Vallarta. Recuera revisar los horarios de servicio de cada módulo.

