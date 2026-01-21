Con la finalidad de que los productos provenientes del campo de Jalisco lleguen a Estados Unidos, y a otros países de una manera más competitiva y segura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader Jalisco), realizó una gira de trabajo en Laredo, Texas, para evaluar las condiciones de infraestructura, logística y servicios disponibles para el proyecto denominado Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo.

Eduardo Ron Ramos, titular de Sader Jalisco, señaló en un boletín que la ruta tiene como objetivo fortalecer las exportaciones de productos agroalimentarios jaliscienses, mediante la implementación de condiciones logísticas, regulatorias e institucionales que permitan una mayor eficiencia, trazabilidad y vida de anaquel de los productos.

Ron Ramos agregó que la iniciativa del Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo aprovechará los programas de despacho conjunto y las instalaciones de inspección refrigerada del Puerto de Laredo, para que los productos lleguen con la más alta calidad al punto de destino, lo que se traduce en ventajas significativas frente a otros corredores de transporte, como la ruta Guadalajara–Pharr.

La ubicación del Puente de Laredo ofrece una conexión directa con la Carretera 35, considerada la tercera autopista norte-sur más larga de Estados Unidos.

Dicho tramo abarca seis estados de la Unión Americana, lo que lo convierte en una ruta eficiente y competitiva para el transporte de carga.

Armando César López Amador, Director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco), destacó que, con la consolidación del Puente, las y los productores tendrán acceso a una agilización aduanal con una inspección conjunta y procesos más rápidos, tanto para sus productos, como para permisos y certificaciones.

El Director de la ASICA Jalisco señaló que el Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo se consolidará como una opción estratégica para el cruce de mercancías agroalimentarias, promoviendo así el trabajo de las y los productores jaliscienses.

A la gira de trabajo en Laredo, Texas, acudieron también aliados estratégicos del sector agroalimentario, entre ellos, representantes del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal (ANFACA), la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (ANEBERRIES), la Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco (APEAJAL), entre otros.

Con la implementación del Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la internacionalización de sus productos y la generación de oportunidades para el sector agroalimentario, fortaleciendo relaciones estratégicas con socios comerciales, entre ellos, los Estados Unidos de América.

Con el Puente Agroalimentario Jalisco–Laredo se reducirán tiempos y costos de exportación, para que el estado siga como el Gigante Agroalimentario de México y se consolide como el principal proveedor del mercado norteamericano.

