Este lunes el gobierno de Jalisco dio a conocer la detención de Eduardo "N", presunto responsable del feminicidio de Astrid y del asesinato del hijo de ella, cometidos en marzo del 2025.

"Hace unos minutos la Fiscalía de Jalisco me informó de la detención en el estado de Veracruz de Eduardo “N”; el hombre que presuntamente asesinó a su esposa Astrid y al hijo de ella, menor de edad, en su domicilio en el municipio de Zapopan el 3 de marzo del año pasado", notificó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

La detención de este presunto feminicida se concretó gracias al seguimiento que hizo de este caso la Fiscalía de Jalisco y a la colaboración que se estableció con las autoridades de Veracruz, según dijo el gobernador.

"Seguiremos informando sobre este caso, tengan seguro de que se hará justicia. En Jalisco el que la hace la paga", finalizó el mandatario estatal.

Fue el lunes 03 de marzo de 2025 cuando Astrid fue asesinada, presuntamente, por Eduardo, quien era su pareja sentimental; la mujer fue atacada con un martillo. En el mismo hecho se registró también el asesinato del hijo de Astrid, Fernando, quien intentaba defender a su madre. El señalado como agresor también habría atacado a su pequeña hija de entonces nueve años, quien fue enviada en estado grave a un hospital, donde logró sobrevivir, aunque con graves secuelas.

El hecho fue condenado en la marcha del 8M del 2025, donde se exigió la aprehensión del señalado como feminicida, quien de hecho ya tenía señalamientos previos de haber asesinado a una de sus ex parejas en 2004, y por alguna razón había sido puesto en libertad, estando prófugo desde la muerte de Astrid y su hijo, así como del intento de infanticidio de la pequeña niña.

