El frente frío número 17 continúa afectando con lluvias y bajas temperaturas a gran parte del país y uno más está por llegar, informó este martes 2 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente núm. 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional , originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central , además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones; lluvias aisladas en Zacatecas; así como caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 02 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico del miércoles

El frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, ocasionará lluvias y chubascos en dicha región .

Por otra parte, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste del país , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciando descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur) y Durango.

Pronóstico del jueves

El frente núm. 17 continuará con características de estacionario sobre el noreste de México, propiciando lluvias y chubascos en dicha región . Se prevé que en el transcurso del día adquiera características cálidas y se desplace hacia el sureste de Estados Unidos y deje de afectar a México.

Por otra parte, el nuevo sistema frontal ingresará al noroeste del país , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciando descenso de temperatura, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

