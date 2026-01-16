La tradicional Peregrinación de la Candelaria en San Juan de los Lagos , y que cada año convoca a miles de fieles, inicia este año con el Operativo Candelaria 2026, en el que las autoridades de Protección Civil Jalisco destacan las principales medidas de seguridad para que los peregrinos recorran las carreteras con tranquilidad.

El operativo, que se llevará a cabo del 16 de enero al 3 de febrero , contempla acciones preventivas, de auxilio y atención inmediata.

Durante su planificación, se identificaron los principales riesgos asociados a la peregrinación, incluyendo caídas, atropellamientos, extravíos, deshidratación y complicaciones derivadas de enfermedades crónicas, así como peligros por incendios forestales, incidentes viales y situaciones de seguridad.

La caminata, que atraviesa 15 municipios de las regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega, no es solo un acto de fe: para muchos peregrinos representa una promesa, un agradecimiento o un pedido especial. El recorrido puede ser largo y agotador, por lo que la preparación física, la hidratación y la precaución son fundamentales.

Autoridades exhortan a peregrinos a extremar precauciones

Entre las recomendaciones principales se destacan:

Caminar por el lado indicado de la carretera para evitar accidentes con vehículos.

para evitar accidentes con vehículos. Usar ropa o accesorios reflejantes , especialmente en la noche o madrugada, para ser visibles.

, especialmente en la noche o madrugada, para ser visibles. Mantenerse alerta al tránsito vehicular y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

y seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Hidratarse constantemente y prestar atención a signos de deshidratación o malestar.

constantemente y prestar atención a signos de deshidratación o malestar. Prevenir extravíos y accidentes, caminando en grupo y reportando cualquier incidente a los puntos de auxilio.

Con estas medidas, Protección Civil Jalisco busca que los miles de fieles que transitan por los municipios puedan vivir la tradición sin contratiempos.

Recomendaciones para los peregrinos por parte de Protección civil Jalisco. FACEBOOK/@Protección Civil Jalisco

¿Por qué se realiza la peregrinación?

La Virgen de la Candelaria es considerada milagrosa por sus devotos y se le atribuyen curaciones y favores concedidos, lo que explica la gran afluencia de peregrinos hacia su santuario.

Sin embargo, las autoridades destacan que la fe debe ir acompañada de la prevención, y que cuidar la propia seguridad es una parte fundamental de esta experiencia espiritual.

