Entregan certificación de buenas prácticas agrícolas a Tajín

Este viernes el Centro de Investigación y Campo Experimental de la empresa Tajín recibió la certificación Global G.A.P., único en el mundo del sector privado para la investigación del chile ubicado en Tala, Jalisco.

La certificación Global G.A.P es voluntaria y es la más extendida del mundo sobre buenas prácticas agropecuarias. La certificación garantiza la inocuidad alimentaria y la trazabilidad de los productos; el cuidado del medioambiente; medidas para la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores; y el bienestar animal.

"Es un paso más en el camino de ofrecer al consumidor productos de calidad y también de hacer que el país y el estado estén a la vanguardia en el mundo", dijo Horacio Fernández, director general de Industrias Tajín.

Destacó que esta certificación reitera el compromiso con el consumidor de ofrecer productos de calidad y poner a la vanguardia tanto al país como al Estado.

Por su parte, Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) mencionó que con la implementación y fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas se garantiza la producción de alimentos inocuos, sostenibles y competitivos.

"Los jaliscienses queremos seguir haciendo las cosas bien… Es un certificado voluntario, eso tiene mucho más mérito que los certificados impositivos porque es una muestra que los empresarios de Jalisco no solo quieren tener productos a nivel mundial ricos de sabor, inocuos, productos sanos, sino que los compañeros que trabajan y son de este gran equipo Tajín se sientan más cómodos", señaló el funcionario.

CORTESÍA.

El CICE nació en el año 2015, con el objetivo de investigar, desarrollar y preservar los chiles, fortaleciendo la innovación agrícola desde el origen.

Está certificación es voluntaria y es otorgada por Control Unión con vigencia anual y posibilidad de renovarse luego de una nueva inspección.

En la ceremonia también participaron Marco Villegas Montejo, Key Account Manager México Agraya; Mirsa Castañón Sánchez, Directora General de Inocon; Rodrigo Duret, Director Control Union y Ulises Padilla Rivera, Director del CICE.

