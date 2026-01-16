Constructores de Jalisco eligen a Roberto Escobedo como nuevo dirigente

Los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Jalisco) eligieron este viernes a Roberto Escobedo como nuevo presidente del organismo en sustitución de Juan Manuel Chávez Ochoa.

De acuerdo con los resultados del proceso, la planilla Unidos Construimos encabezada por Roberto Escobedo resultó la ganadora con 570 votos contra 291 votos de la otra planilla que fue encabezada por Heriberto González.

Te recomendamos: Entregan certificación de buenas prácticas agrícolas a Tajín

De esta manera Roberto Escobedo encabezará los destinos del organismo para el periodo 2026-2028 con opción a reelegirse por otro año más.

La CMIC aseguró que este ejercicio democrático reafirma que la Cámara es una institución viva, en la que sus afiliados participan, se involucran y contribuyen activamente a su fortalecimiento.

"En este marco, la CMIC felicitó a Roberto Escobedo y a su equipo por esta victoria, y expresó su confianza en que desempeñará su labor al frente de la institución con responsabilidad, compromiso y una visión orientada al bien común de la Cámara", dijo el organismo.

La CMIC también hizo un llamado a la unidad, a dejar atrás las diferencias propias del proceso electoral y a concentrar los esfuerzos en la construcción de una Cámara más sólida, participativa y cohesionada.

Finalmente, la Cámara invitó a sus afiliados a continuar participando activamente, a fortalecer a la CMIC desde sus distintos espacios y a seguir honrando los valores que distinguen a la institución.

CORTESÍA

NA