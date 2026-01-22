Con miras a mejorar de forma general el sistema de transporte público en Jalisco, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Gobierno del Estado acordaron un serie de acciones a realizar a lo largo del año, entre las que destacan la facilidad para el registro y entrega de la tarjeta única Jalisco , pese a que la Federación, y su presidenta Fernanda Romero, fueron críticos de la bancarización y de la necesidad de contar con el plástico para utilizar el transporte público en la entidad.

En este acuerdo también participará la Universidad de Guadalajara, pues se instalarán módulos de prerregistro y entrega en los centros universitarios en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas. Los estudiantes que cuenten con la tarjeta podrán acceder a la tarifa de cinco pesos hasta 2030; de lo contrario se tendrá que pagar el costo total de 14 pesos a partir del 1 de abril.

Durante la manifestación del pasado 30 de diciembre, distintos colectivos y la FEU mostraron su rechazo a la tarjeta única Jalisco. Acusaron falta de transparencia en las reglas de operación y que con ella se está privatizando el acceso al transporte público. Sin embargo, tras el anuncio de la tarifa fijada en cinco pesos para estudiantes, Romero ha visitado distintos planteles de la UdeG para socializar el acuerdo y las facilidades para acceder a la tarjeta bancaria.

En tanto, el Gobierno del Estado y la FEU también acordaron instalar una mesa de seguimiento para vigilar los compromisos asumidos, como más trenes para las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, unidades articuladas para Mi Macro y camiones para rutas alimentadoras.

Asimismo, se habilitarán unidades del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para los estudiantes de CUCBA y CUTonalá, además de que se gestionará la adquisición de camiones para centros regionales, como CUNorte en Colotlán. Para finales de 2026, todos contarán con dispositivos GPS a fin de conocer la ubicación en tiempo real a través de aplicaciones o plataformas tecnológicas.

De igual forma, la FEU, con apoyo del Gobierno del Estado, gestionará con municipios para que las paradas de camión cuenten con banquetas, alumbrado y bancas techadas, mientras que SITEUR se compromete a que al menos el 95% de las escaleras eléctricas y elevadores en estaciones funciones de manera adecuada.

Por último, se buscará mejorar el pago de las y los conductores de camiones y se realizará una revisión del mapa de cobertura del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

