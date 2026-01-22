Tlajomulco impulsa una nueva Ciudad Judicial con donación de predio municipal al Poder Judicial de Jalisco

Con el fin de contar con una nueva Ciudad Judicial en el Área Metropolitana de Guadalajara, que albergará distintas dependencias del Estado, el pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la donación de un predio ubicado en el fraccionamiento Las Galeanas a favor del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde se contempla la construcción de los nuevos juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial de Jalisco.

"Se va a convertir en una Ciudad Judicial, una ciudad que nos permita tener distintas características, además del propio avance en cuanto a los juzgados en un 50 por ciento, como aquí se manifestó. Tener la Procuraduría Social, tener este Centro de Convivencia tan importante para familias que tengan hijas e hijos, y que se puedan generar estas condiciones; que también podamos involucrar a las distintas instituciones que nos permitan que la ciudadanía tenga una accesibilidad cercana a la justicia y, al mismo tiempo, ahí pueda celebrar cualquier situación o trámite necesario" , señaló el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez.

La iniciativa fue presentada por la síndica municipal, Thania Morales Rodríguez. Las instalaciones que se construirán en el predio sustituirán a los juzgados que actualmente operan en la antigua presidencia municipal.

La funcionaria resaltó que el proyecto mejorará de manera directa la vida de la ciudadanía, pues el edificio contará con tres juzgados especializados en materia civil y familiar, acondicionados con salas de oralidad, que entrarán en funciones a partir de 2027.

También albergará al DIF Jalisco, un centro de Convivencia Familiar, las instalaciones de la Procuraduría Social del Estado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y una recaudadora del Estado para trámites y servicios judiciales.

El presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, indicó que las nuevas instalaciones aumentarán la cobertura para impartir justicia en la zona. Tlajomulco cuenta con dos juzgados que atienen dos mil 500 asuntos cada uno al año, además de cerca de mil 500 exhortos.

"Con este espacio, tendremos que hacer un esfuerzo importante también nosotros para lograr no tener dos, sino por lo menos tres juzgados en Tlajomulco, lo que significaría un incremento del 50 por ciento en la cobertura de las capacidades del Poder Judicial para impartir justicia en esta zona, lo que representaría un avance muy significativo".

El predio está ubicado sobre Prolongación Mariano Escobedo, a un costado de la preparatoria de Tlajomulco, y cuenta con una superficie cercana a los siete mil metros cuadrados.

