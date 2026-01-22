Secturjal busca incrementar rutas áreas, atraer inversiones y expandir oferta turística en Fitur

La Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) busca aumentar los enlaces aéreos, atraer capital hotelero y expandir la oferta turística en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en la ciudad de Madrid, España.

Los esfuerzos los realiza la comitiva estatal liderada por Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, mediante una agenda diseñada para fortalecer la competitividad internacional de la entidad.

Las autoridades de Jalisco iniciaron su agenda de negocios con Air Europa, para evaluar la factibilidad de una ruta directa hacia Guadalajara.

En dicha sesión la compañía ibérica manifestó disposición para examinar la demanda y logística operativa, para que su centro de conexiones en Madrid funcione como puente hacia Jalisco, agilice el ingreso de viajeros europeos y dé firmeza al tránsito transatlántico.

El acercamiento con Ávoris Corporación Empresarial generó opciones para incorporar a la entidad en itinerarios globales de recreación y negocios. Quedó de manifiesto la solvencia del grupo para abarcar el ciclo completo de servicios, desde operadoras hasta transporte propio.

Fridman Hirsch puntualizó la relevancia de que enclaves como Guadalajara, Puerto Vallarta y Tequila figuren en sus inventarios y en los canales de venta en España.

Ante Plus Ultra, se debatió la viabilidad de un vuelo sin escalas desde la capital española. La aerolínea, presente en urbes como Bogotá, Lima o Caracas, constituye una vía para multiplicar los enlaces aéreos. La comitiva estatal propuso la creación de un corredor hacia mercados nuevos y maduros, acción que busca sumar frecuencias y dar solidez al arribo de visitantes.

La charla con Avianca facilitó el estudio de trayectos adicionales hacia la capital tapatía. La empresa, referente en Colombia y Centroamérica, mantiene enlaces activos entre México y puntos como Medellín o San Salvador.

La cita con Jumbo Tours persiguió la meta de introducir a Guadalajara, Tequila, Puerto Vallarta y los Pueblos Mágicos en promociones vacacionales del viejo continente. Dicho operador, con amplio dominio en el sector de circuitos en México, representa un socio clave para que la oferta estatal rebase los sitios convencionales.

En el foro con los Premios Platino, se postuló a Jalisco como posible sede de la gala cinematográfica. Tal iniciativa pretende elevar la visibilidad artística de la demarcación y situarla como organizadora de una ceremonia que congrega al gremio audiovisual iberoamericano. Michelle Fridman hizo énfasis en los recintos y la logística local para recibir una cita de tal relevancia.

La reunión con RIU Hotels y Resorts sirvió para examinar planes de capital y crecimiento. La firma, establecida en Guadalajara desde 2011, reiteró su voluntad de incrementar su inventario de habitaciones. Los participantes exploraron complejos futuros que favorezcan el auge económico, la creación de puestos laborales y la mejora de los servicios urbanos. Con WestJet Vacations, se analizaron esquemas para dar permanencia a los vuelos desde Canadá. Esta organización, la segunda en importancia dentro de su nación, ya enlaza diversos aeropuertos canadienses con Puerto Vallarta y Guadalajara.

El encuentro permitió el hallazgo de convenios que refuercen la unión con Norteamérica, sector prioritario para el desarrollo de la industria local. En las reuniones de trabajo del sector acompañaron a Michelle Fridman Hirsch Miguel Andrés Hernández, Director General del Fideicomiso de Turismo de Costalegre; Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; Luis Villaseñor, Director General del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta; Sandra Muñoz, Directora de Marketing de este último organismo; y Alejandra Cornejo, Directora de Turismo de Puerto Vallarta.

La presencia de los directivos en las mesas de trabajo permitió abordar de forma integral las necesidades de cada región ante los socios internacionales.

El balance del trabajo del equipo de la Secretaría de Turismo de Jalisco, en FITUR 2026, confirma la determinación del estado hacia la captación de fondos, la apertura de nuevos nichos comerciales y la difusión de su identidad en las plataformas más influyentes del mundo.

