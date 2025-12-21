Las lluvias que presentó el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) al arranque de diciembre son normales y se mantendrán durante el resto de diciembre, e incluso podrían mantenerse hasta la primera quincena de enero , aunque estarán dentro de los parámetros normales históricos, explicó en rueda de prensa esta mañana el doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.

“Estas lluvias que tuvimos ya nos dejaron como balance general llegar a la cuota estadística de diciembre, aunque en algunas zonas del Norte de Jalisco estemos todavía un poco por abajo. Las precipitaciones van a estar dentro de las condiciones estadísticas normales. ¿Cuánto es esto? En diciembre, alrededor de 10 a 15 milímetros de lluvia en promedio en el estado, y en enero también”, añadió.

Estas precipitaciones están asociadas con lo que López Reyes denominó “la corriente en chorro”, un fenómeno natural relacionado con la humedad.

Explicó que esta corriente es como un río invisible de aire que se forma por las diferencias de temperatura en el planeta y fluye muy rápido en la parte alta de la atmósfera, a una altitud de entre ocho y 12 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Este río de viento se mueve por lo general de Oeste a Este, y rodea todo el planeta con velocidades de pueden superar los 300 kilómetros por hora. Generalmente se mueve en la zona de Estados Unidos, pero suele desplazarse al Sur, como ocurre ahora. Esto, aunado a temperaturas altas, genera más humedad, más nubes y, por tanto, niebla y lluvia, detalló.

¿Qué viene para el cierre del 2025?

En cuanto a las temperaturas esperadas durante lo que resta del año, López Reyes precisó que en Jalisco se esperan temperaturas en torno a los valores promedio, es decir, por las mañanas y noches estará fresco y por las tardes más caluroso, aunque en el Centro de la Entidad y el AMG las temperaturas serán más cálidas de lo normal para esta temporada .

Año neutro

Pese a que este año está presente el fenómeno de “La Niña”, que intensifica las temperaturas, el maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM y académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, este año 2025 tuvo condiciones de neutralidad tanto en la temporada de calor como en la de lluvia .

El temporal de lluvia se adelantó casi un mes, puesto que en la primera quincena de mayo comenzó a llover y la cantidad de agua fue mayor que en 2024, lo que ayudó a recuperar el nivel de cuerpos de agua en todo el país, como fue el caso del Lago de Chapala; pero no hay registro de anormalidades o excesos de precipitaciones que el promedio histórico.

Los especialistas anticiparon que el fenómeno de “La Niña” permanezca al menos durante el primer bimestre de 2026 , aunque sus efectos hasta ahora han sido débiles en comparación con otros años que se ha presentado.

“Va a seguir La Niña en enero, en febrero y los modelos de pronóstico indican que el escenario más probable es que a partir de marzo, más o menos, se vuelva nuevamente a la neutralidad, es decir, que las temperaturas del Pacífico ecuatorial se encuentren dentro de rangos normales de temperatura y por consiguiente, esa neutralidad ayude a que las condiciones atmosféricas estén más dentro de los valores típicos en nuestra región en los meses de primavera”, aseguró López Reyes.

Invitaron a la población a estar pendiente de las actualizaciones del clima que ofrece el IAM en su página web y sus redes sociales, así como consultar las posibilidades de tormenta en la página del Radar Meteorológico Doppler, http://iam.cucei.udg.mx/radar/iam/

Con información de la UdeG

