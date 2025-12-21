El frente frío 23 afectará al territorio nacional, advirtió este domingo 21 de enero el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México; y anticipó que uno más está por llegar. Estos son los detalles:

Para hoy, un canal de baja presión, extendido desde el oriente hasta el sureste del país y la entrada de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (norte y este), Oaxaca (norte y noreste); Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); lluvias puntuales fuertes en Tabasco (oeste), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y San Luis Potosí (Huasteca); además de intervalos de chubascos en Querétaro (Sierra Gorda) y lluvias aisladas en zonas de Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato.

El ingreso de aire húmedo proveniente del mar Caribe sobre la península de Yucatán, propiciará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, el nuevo frente frío núm. 23 ingresará sobre el norte de Coahuila y originará rachas de viento y refrescamiento de las temperaturas vespertinas en esa región , y en combinación con la entrada de aire húmedo del golfo de México en el noreste del territorio nacional, generará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (Mante y Sur); y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte y occidente del territorio nacional, así como un ascenso de las temperaturas vespertinas; no obstante, persistirá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en la mayor parte de los estados del norte y centro de México, así como ambiente gélido con temperaturas mínimas menores a -5 °C y heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 21 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para mañana

El ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Un frente frío se extenderá sobre el noreste del país , generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, lo que ocasionará un ascenso de las temperaturas vespertinas, así como ambiente frío a muy frío durante la madrugada y mañana por efecto de irradiación solar.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA