EU intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela , reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

En los últimos meses Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EU mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras, Caracas rechazó lo que calificó de "robo y secuestro" por parte de Estados Unidos de "un nuevo buque privado" que transportaba crudo venezolano.

El Ejecutivo de Maduro tachó a la operación como un acto de "piratería" y denunció también la "desaparición forzada" de la tripulación.

En breve, más información…

OA