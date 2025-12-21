Fortalecen cooperación entre México y EU mediante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Con el objetivo de dar continuidad a la relación de cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Katie Stana, directora en México de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, realizó una visita a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La funcionaria estadounidense fue recibida por Alejandro Axel Rivera Martínez, director general del IJCF, y Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, informaron las autoridades estatales a través de un comunicado.

“La visita tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto realizado mediante el programa de asistencia bilateral, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos y el IJCF”, señaló.

Durante el recorrido por las instalaciones del IJCF, Katie Stana pudo conocer el funcionamiento y la utilidad del equipo donado por el INL durante años anteriores.

Se visitaron seis laboratorios del IJCF: Lofoscopía, Química Toxicológica, Documentos Cuestionados, Criminalística de Campo, Genética y Balística, informó el gobierno estatal.

Suman más de cuatro donaciones de EU al IJCF

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos ha realizado diversas donaciones al IJCF desde 2018, como la estación IBIS TRAX HD3D al Laboratorio de Balística, mientras que el área de Criminalística de Campo ha recibido kits con equipos de medición, polvos reveladores de huellas, cámara de secado de prendas y otros aditamentos.

Para el Laboratorio de Documentos Cuestionados se entregó el equipo VSC 8000, que incluye base de datos de comparación y microscopio digital, mientras que el Laboratorio de Química Toxicológica recibió como donativo un calibrador de peso, micropipetas, termociclador y centrífuga serológica.

El Laboratorio de Genética recibió un refrigerador para laboratorio, un sistema automatizado de extracción de ADN forense, centrífuga refrigerada, mezclador térmico, así como un analizador genético.

Actualmente, se trabaja en el proceso para complementar el funcionamiento del equipo de tecnología de la información para la base de datos de genética (CODIS) Fase II, a través del programa SLE-Seguridad y la Aplicación de la Ley de Acreditación de Laboratorios Forenses.

Derivado de esta visita, se contempla dar continuidad al trabajo coordinado entre el IJCF y el INL.

SV