Arzobispado de Guadalajara logra nueva ruta peregrina hermanada con España

En un esfuerzo conjunto por promover la paz, la identidad cultural y la construcción de la comunidad y la familia, la Arquidiócesis de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco anunciaron este domingo la creación de una nueva ruta peregrina.

Este trayecto, que se convertirá en la cuarta ruta de fe de gran relevancia en la entidad, explicaron las autoridades eclesiásticas, nace con el objetivo primordial de fomentar la reconstrucción del tejido social y la integración de las familias jaliscienses.

A través de este camino, señalaron, se busca ofrecer a los jóvenes y a la comunidad en general una experiencia de encuentro que trascienda lo religioso, convirtiéndose en una herramienta para erradicar la violencia y las adicciones mediante el fomento de la sana convivencia y el sentido de pertenencia en las localidades por donde transita.

“Se trata de una iniciativa que busca anunciar el querigma a todos, en todos los modos posibles. Tiene algunas prioridades, entre ellas sobresalen dos: la reconstitución del tejido social y la atención a los jóvenes. El hermanamiento no nace de un hermanamiento de ciudades; nace de un hermanamiento espiritual y pastoral gracias a la intervención del señor cardenal, que lo acogió como una herramienta propia para la misión de la Iglesia, que es la evangelización”, señaló el padre Javier Magdaleno Cueva, secretario canciller de la Arquidiócesis.

El contexto histórico y providencial de esta ruta, explicó el párroco, se fundamenta en el quinto centenario de la llegada del Evangelio a estas tierras, que se conmemorará en el año 2030, y en la figura del apóstol Santiago, patrono histórico de la región desde la época de la Nueva Galicia.

La ruta proyectada contempla un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros que unirá diversas regiones de Jalisco, iniciando en la Zona Valles, atravesando el Paisaje Agavero y la Zona Metropolitana de Guadalajara, para culminar en la réplica del Santo Sepulcro ubicada en la localidad de Los Pueblitos, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, señaló.

Este destino final representa un punto de llegada de alto valor simbólico, al ser una de las pocas imitaciones arquitectónicas de la edícula de Jerusalén existentes en el continente americano, añadió.

“El mensaje central del cristianismo es que esta experiencia, además de fortalecer la unidad, la fraternidad y la reconstrucción del tejido social, va a culminar este peregrinaje con el contacto del Santo Sepulcro. En 2033 vamos a celebrar con toda la Iglesia los dos mil años de la experiencia de nuestra redención, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar nos va a recordar este mensaje del triunfo de Jesucristo sobre el mal”, mencionó por su parte el cardenal José Francisco Robles Ortega.

El beneficio para el estado de Jalisco será integral, afirmó el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, Alberto Esquer, con impacto no solo en el ámbito espiritual, sino también en el desarrollo económico, rural y turístico de los municipios involucrados.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, dijo, ha manifestado su compromiso total para coadyuvar en esta misión mediante el respaldo técnico y de infraestructura.

En este sentido, afirmó el jefe de Gabinete, el Gobierno de Jalisco colaborará en la elaboración de cartografías, en la apertura y mantenimiento de caminos rurales, así como en la implementación de operativos de protección civil y seguridad para garantizar la integridad de las y los peregrinos.

Esta suma de esfuerzos busca que la ruta no sea solo un evento estacional, sino una apertura indefinida que potencie la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio de las pequeñas comunidades, dijo.

“El Gobierno del Estado de Jalisco va a coadyuvar a este gran esfuerzo, a esta gran misión de la Iglesia católica del Arzobispado de Guadalajara, para poner todo lo que a nosotros, como gobierno, nos toca: todas las cartografías, caminos rurales, apoyo en protección civil y apoyo en la infraestructura que sea necesaria para que este camino sea visitado por familias, por jóvenes, por peregrinos, y fomentar esa unión. Con esto fortalecemos, además del desarrollo comunitario, el desarrollo rural, la gastronomía, la historia y las tradiciones de nuestros pueblos jaliscienses”, dijo Esquer.

Un vínculo internacional: reconocimiento por el Camino de Santiago de Compostela

Uno de los pilares más destacados de este anuncio, señalaron las autoridades eclesiásticas, es el hermanamiento oficial otorgado por la Archidiócesis de Santiago de Compostela, en España.

Este vínculo, que es el primero en su tipo para un camino en México, permitirá que los kilómetros recorridos en suelo jalisciense sean válidos para la obtención de la “Compostela”, el certificado oficial del peregrino europeo, señaló el padre Javier Magdaleno Cueva, secretario canciller de la Arquidiócesis.

Para lograr este reconocimiento, las y los peregrinos interesados deberán completar al menos 180 kilómetros en la ruta de San Máximo Confesor, en Jalisco, y completar los 70 kilómetros finales en territorio español, sumando así el requisito de la disciplina jacobea.

Este acuerdo internacional posiciona a Jalisco en el mapa del senderismo mundial y abre la puerta a convenios con la Academia Jacobea para estudios historiográficos sobre la identidad del occidente mexicano, afirmó.

“El arzobispo, a través de la Oficina del Peregrino, dice a Guadalajara: al camino de San Máximo les vamos a reconocer todos los kilómetros que hagan; aquí el mínimo tendrá que ser de 180, y para ganar la Compostela, que solamente la puede generar la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, se requiere que recorran 70 kilómetros en territorio español. La misma credencial de peregrino de Compostela es la que se va a usar aquí, de tal manera que aquí empiezas a marcar todos tus sellos y simplemente completas, cuando puedas, tus 70 kilómetros allá”, explicó el padre Javier Magdaleno Cueva.

