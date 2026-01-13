El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó este martes que la protesta realizada el fin de semana en contra del aumento a la tarifa del transporte público fue aprovechada por actores políticos para generar confrontación y daños a inmuebles históricos del Centro de Guadalajara, una situación que, dijo, se desvió del reclamo legítimo de los manifestantes.

Además, afirmó que desde el primer momento dio la orden de liberar a los jóvenes detenidos, y aunque no se busca criminalizar a los jóvenes, se detectó que algunos de ellos fueron movilizados justamente con dichos fines políticos.

"Es muy triste ver como a algunos actores políticos no les interesa ni la tarifa del transporte, ni el servicio del transporte público, sino lo que les interesa es hacer desorden. Se vio cómo distintos actores políticos estaban azuzando a la gente, motivándola a que causaran daños contra el Palacio del Gobierno, contra la Catedral, haciendo pintas contra la Iglesia Católica. Y bueno, pues ustedes vieron los actores políticos que estuvieron ahí presentes", señaló el mandatario estatal.

El mandatario estatal recordó que, tras los hechos registrados durante la manifestación, se reportó la detención de cuatro personas por actos vandálicos, principalmente pintas en edificios emblemáticos. Sin embargo, insistió en que, desde el primer momento, instruyó a la Fiscalía del Estado para que fueran liberadas de inmediato, al considerar que se trataba de jóvenes estudiantes que fueron inducidos a participar en los daños.

"Hubo cuatro detenidos que fueron quienes habían cometido estos actos vandálicos contra la Catedral y contra Palacio del Gobierno. Yo decidí y le pedí a la propia Fiscalía, que estas cuatro personas fueron liberadas de inmediato, que se fueran sin ningún antecedente. Son estudiantes, son jóvenes, que los estaban azuzando actores políticos que simplemente quieren llevar agua a su molino y ellos muchas veces caen en estas provocaciones. Y no se vale que les condenemos toda su vida por una situación de que actores políticos que buscan sacar raja personal, pues los anden motivando para eso y ellos sean los que queden afectados", añadió Lemus Navarro.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Lemus Navarro adelantó que los daños registrados en los inmuebles mencionados no fueron estructurales y se limitaron a las pintas observadas, por lo que ya se trabaja de manera coordinada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su remoción, tanto en Palacio de Gobierno como en la Catedral de Guadalajara.

Ante el anuncio de una nueva manifestación programada para el 14 de febrero, el Gobernador afirmó que detrás de esta convocatoria hay intereses políticos "claramente identificados", entre ellos "un grupo político encabezado por un senador" y no una intención genuina de mejorar el servicio de transporte público. "Pero pues miren, estos actores políticos que viven en el fracaso electoral y político, pues ni para qué contestarles", manifestó.

Por último, Lemus Navarro señaló además que se analiza el resguardo preventivo, nuevamente, de inmuebles históricos del centro de la ciudad, entre ellos el Palacio de Gobierno y la Catedral, los cuales fueron vandalizados en la protesta del sábado.

