Jalisco reforzará combate al huachicol con drones

Debido a que Jalisco se encuentra entre los estados con mayor número de tomas clandestinas de hidrocarburos en el país, las autoridades anunciaron que reforzarán el combate al huachicol mediante el uso de drones, operativos territoriales y estrategias financieras.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que durante una reunión estatal del gabinete de seguridad se acordó poner en marcha una nueva estrategia integral para enfrentar este delito.

"Debemos de trabajar muchísimo para evitar este delito en todo el estado de Jalisco. Sobre todo para revisar en la parte del ducto Salamanca-Guadalajara donde tenemos las mayores afectaciones" , afirmó.

En el encuentro participaron representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como diversas autoridades estatales.

De acuerdo con un reporte de Pemex, uno de los municipios con mayor número de tomas clandestinas es Degollado, situación que, según el mandatario, está relacionada con su cercanía con el estado de Guanajuato.

"Esto tiene que ver con su cercanía con Guanajuato, vamos a hacer operativos no solamente por tierra sino que contratamos tanto la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y una gran cantidad de drones. Creemos que la tecnología nos puede ayudar mucha para abatir el huachicol", añadió.

El gobernador señaló que la estrategia no solo se enfocará en el robo de combustible, sino también en la vigilancia de los puntos de venta, con el objetivo de identificar quiénes y dónde adquieren gasolina de procedencia ilegal.

"Se habla que inclusive algunos establecimientos digamos ordinarios de abastecimiento de gasolina están comprando huachicol, se dice que muchas empresas están siendo obligadas a comprar esta gasolina de huachicol", añadió.

Finalmente, datos de Pemex indican que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tomas clandestinas de hidrocarburos , lo que mantiene a la entidad como una de las prioridades en la estrategia federal y estatal contra este delito.

