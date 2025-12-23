El clima permanecerá fresco en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la víspera de Nochebuena y Navidad, según el pronóstico. Estos son los detalles del tiempo para la salud:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Michoacán; y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara, soleado esta mañana , con temperaturas alrededor de 17 °C. Por la tarde, nubes y claros , con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 20 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Martes 26 – 9 °C Miércoles 27 – 9 °C Jueves 27 – 9 °C Viernes 27 – 9 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 27 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara será fresco para la semana de Navidad, con mínimas por debajo de los 10 °C . El próximo domingo se prevé un ligero repunte.

Clima nacional para hoy

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones, así como en el centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

