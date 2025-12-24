Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

