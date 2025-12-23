El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) implementa obras de mantenimiento que provoca suspensión de agua en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Y, a propósito de esto, algunos se cuestionan qué tan saludable es tomar agua del grupo. Aquí te contamos:

Con relación al consumo de agua, la Secretaría de Salud de México precisa que es necesario que diariamente las personas consuman entre seis y ocho vasos de agua al día , así podrán mantener el cuerpo hidratado y en buen funcionamiento. La carencia de este líquido advierte, puede provocar un cuadro de deshidratación crónica que podría poner en riesgo la vida.

Más allá de saber los beneficios que el consumo de agua supone para las personas y la importancia vital que tiene para la salud, resulta necesario conocer cuál es el tipo más saludable. Más allá de que depende de diversos factores, el agua de grifo es considerada como segura, saludable y sostenible en el marco ambiental. Siempre hay excepciones, dependido de la regulación que exista en el sistema de suministro .

En cuanto al agua embotellada, por lo general proviene de fuentes naturales y se la somete a procesos de purificación, pero, dependido de cómo sea el almacenamiento, existe preocupación de que el plástico libere sustancias químicas nocivas en el agua . Además, en esta balanza se pone su precio y el impacto de los envases en el medio ambiente.

Otra de las opciones que se presenta es el agua filtrada. En muchos hogares se han incluido sistemas de filtración que eliminan contaminantes del agua de grifo. En estos casos resulta necesario un correcto mantenimiento de estos sistemas.

