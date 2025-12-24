Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

