Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 24 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13