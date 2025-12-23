El frío seguirá propagándose por gran parte del país, informó este martes 23 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Este día, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones, así como en el centro y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima nacional del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre de 2025

Canales de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un frente frío que se aproximará al noroeste de México , generarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiación nocturna debido al predominio de cielo despejado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

