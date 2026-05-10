San Sebastián del Oeste recibe una nueva patrulla

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) entregó una nueva patrulla equipada al Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la capacidad operativa de la Policía municipal.

La unidad tipo pick-up representó una inversión de 690 mil pesos provenientes del apoyo federal 2025 y permitirá reforzar los patrullajes y la presencia policial en el municipio.

La entrega se realizó como parte del cierre de la estrategia “Misión Sonrisa”, iniciativa impulsada por el CESP para fortalecer la proximidad social y la convivencia comunitaria en los 125 municipios de Jalisco.

El acto fue encabezado por Roberto Alarcón Estrada y Lorena López Guízar.

Durante el evento, López Guízar informó que, en el segundo año de implementación de “Misión Sonrisa”, se logró reunir y distribuir más de 30 mil juguetes en todo el estado con apoyo de Ayuntamientos y corporaciones municipales.

La funcionaria señaló que la estrategia busca fortalecer la relación entre las corporaciones policiales y la ciudadanía, especialmente con niñas y niños, mediante actividades recreativas y dinámicas comunitarias.

Añadió que este modelo de trabajo promueve la prevención, la cercanía y la construcción de confianza entre las autoridades y la población, además de fomentar una cultura de paz desde edades tempranas.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo la estrategia con acciones de prevención y cercanía en comunidades del municipio.