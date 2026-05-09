El Club Deportivo Guadalajara está de fiesta. En una noche de esas que quedan grabadas para siempre en la memoria rojiblanca, Chivas derrotó 2-0 a Tigres y se instaló en las semifinales en medio de una atmósfera inolvidable en el Estadio Akron . El Guadalajara sufrió, insistió y jamás dejó de pelear hasta encontrar la recompensa soñada, guiado por un héroe inesperado: Santiago Sandoval, autor de un doblete que hizo estallar el corazón de toda la nación rojiblanca en plena celebración de los 120 años del club.

Desde el primer minuto, Chivas salió decidido a llevarse la noche. El Akron rugía y empujaba a los suyos con una energía que se sentía en cada rincón del estadio. El primer estallido llegó con Ricardo Marín, quien definió tras un trazo largo y provocó una explosión de alegría que, apenas unos segundos después, se convirtió en frustración cuando el VAR anuló el gol por fuera de lugar.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

Pero ni siquiera ese golpe silenció a la tribuna. Guadalajara siguió atacando con el alma . Ángel Correa dejó escapar una clara dentro del área, Sandoval avisó con un disparo cruzado y Omar Govea intentó desde fuera del área. Chivas insistía una y otra vez, chocando constantemente con la figura de Nahuel Guzmán.

El arquero argentino se convirtió en el villano del primer tiempo para la afición rojiblanca. Primero salvó a Tigres con una atajada espectacular desde media distancia y después le negó el gol a Bryan González dentro del área. Como si eso no bastara, respondió con gestos desafiantes hacia la tribuna, encendiendo todavía más a un estadio que ya era una auténtica caldera.

La primera mitad terminó con el Guadalajara encima . Cerca del descanso, Ángel Sepúlveda estuvo a centímetros de romper el empate con un cabezazo que pasó rozando el poste. El grito de gol quedó suspendido en el aire mientras la tensión crecía en cada butaca.

En el complemento llegaron las dudas. El partido bajó de intensidad y el nerviosismo comenzó a recorrer el Akron. Chivas buscaba, pero el tiempo avanzaba demasiado rápido y los espacios no aparecían. La ilusión parecía apagarse poco a poco.

Hasta que llegó el momento que cambió la noche. Cuando la tensión era más pesada, Marín sacó un disparo potente dentro del área y Sandoval apareció para desviar el balón y mandarlo al fondo de las redes. El Akron explotó. La tribuna se vino abajo entre abrazos, lágrimas y un rugido ensordecedor que devolvió la esperanza rojiblanca.

Con Tigres aturdido y la afición completamente entregada, cayó el golpe definitivo. Govea levantó un centro preciso al área y Sandoval apareció suspendido en el aire para conectar un cabezazo letal . El balón venció a Nahuel Guzmán y el estadio entero se convirtió en una locura. El canterano rojiblanco acababa de firmar la noche de su vida y el pase de Chivas a las semifinales.

El silbatazo final desató la fiesta. El Akron latía como un solo corazón rojiblanco. Cánticos, lágrimas y abrazos acompañaron una noche que quedará marcada en la historia reciente del Guadalajara. Porque, cuando parecía imposible, Chivas volvió a demostrar que su grandeza también se construye desde la fe, el orgullo y la pasión de su gente.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV