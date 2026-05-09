La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó este sábado 09 de mayo del 2026 a opositores que invitaron al país a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien el viernes 08 de mayo anunció la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México, decisión que atribuye al "clima de boicot" propiciado por el Gobierno de México.

¿Qué declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum en medio de las controversias por la visita de Isabel Díaz Ayuso?

"Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la comunidad de Madrid (Díaz Ayuso) y reconoce a Hernán Cortés, el conquistador", dijo Sheinbaum durante un acto en la comunidad de Bahía de Lobos, en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

La Mandataria expuso que si algo tuvo (Cortés) "fue: primero, que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra, y segundo: una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio y (todavía) hay mexicanos que piensan que México inició cuando llegaron los españoles".

Por eso, dijo Sheinbaum, su movimiento político, la llamada Cuarta Transformación del país, "piensa que la grandeza cultural de México viene de los pueblos originarios , de los del norte, del centro, del sur (del país) con su gran diversidad y el reconocimiento de los valores el pueblo de México que representa el reconocimiento de esa grandeza".

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"Es decir, reconocemos la dignidad del pueblo de México por encima de todo y esa viene del legado de grandeza de los pueblos originarios", dijo la Presidenta, quien en el acto firmó un decreto de restitución al pueblo indígena yaqui de 239 hectáreas.

¿Qué se sabe de la cancelación de la asistencia de Díaz Ayuso a los Premios Platino?

El viernes, tras la abrupta suspensión de la visita y regreso a España de Díaz Ayuso, la Secretaría de Gobernación de México aseguró que "en ningún momento se intentó evitar alguna de la presentaciones" en el país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó al Gobierno de México de "amenazar" a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano si asistía al evento, que se celebra en la Riviera Maya.

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Esta es la primera declaración de Sheinbaum tras las acusaciones de Díaz Ayuso, quien desde su llegada a México el pasado domingo tuvo un fuerte cruce de declaraciones con la Mandataria.

Isabel Díaz Ayuso anunció este viernes la suspensión de la última parte de su viaje institucional a México y confirmó que no asistirá este sábado a la gala de los Premios Platino, una decisión que atribuye al "clima de boicot" generado, según afirmó, por el Gobierno.

JM