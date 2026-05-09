Estacionamientos del Centro de Guadalajara cerrarán a partir del lunes por el Mundial 2026

Con motivo del FIFA Fan Fest que se llevará a cabo en el Centro de Guadalajara durante el Mundial 2026, los estacionamientos subterráneos de Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y del Hospicio Cabañas cerrarán y operarán con cupo limitado a partir del lunes 11 de mayo y hasta el viernes 31 de julio ; el servicio regresará a la normalidad el 1 de agosto.

En el caso del estacionamiento de los Tres Poderes —en Plaza de la Liberación—, el cierre será total. Ningún vehículo particular podrá permanecer en este lugar después de las 20:00 horas del domingo 10 de mayo. En caso de no atender las indicaciones, la unidad será desalojada con el uso de una grúa.

El estacionamiento del Teatro Degollado, en tanto, tendrá un cierre parcial con cupo limitado. A partir del domingo y durante todo el periodo señalado, estará prohibido que los vehículos pasen la noche en el estacionamiento ; la tolerancia será de una hora posterior al término de las actividades del FIFA Fan Fest para recoger la unidad. Además, el boleto deberá ser pagado antes de subirse al automóvil, pues se deben evitar bloqueos de tránsito al interior del estacionamiento; también se usará grúa en caso de que un vehículo no sea reclamado.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Una trabajadora de este lugar, quien prefirió guardar el anonimato, recomendó prevenir los tiempos y la llegada de personas al estacionamiento. “Si pueden llegar desde las 7:30 u 8:00 de la mañana, mejor. Aún no nos han dicho el número de cajones que estarán abiertos aquí, pero creemos que pueden ser pocos para la cantidad de personas que se esperan”, dijo.

En tanto, en el estacionamiento subterráneo del Hospicio Cabañas no habrá cierre, pero también se espera que funcione con cupo limitado. Empleados del sitio mencionaron que elementos de la Comisaría Vial del Estado vigilarán las inmediaciones del lugar para agilizar la entrada y salida de vehículos. Tampoco se permitirá hacer fila para entrar, como ocurre con regularidad, por lo que solo se permitirá la entrada “de los carros que lleguen en una primera tanda”, comentaron.

También recomendaron prever los tiempos y el tráfico que se pueda generar a causa de esta disposición . “El servicio será el mismo, pero ya no podrás hacer fila y los de vialidad los estarán moviendo para no hacer tráfico. Lo mejor es que midas tus tiempos si vienes a trabajar o algo, porque se va a llenar muy rápido”.

Prevén saturación en estacionamientos y afectaciones viales en el Centro de Guadalajara

Marcos, empleado de un estacionamiento privado en el Centro de la ciudad, compartió que las autoridades no les han dado una indicación sobre cerrar su espacio, pero prevé que la demanda será alta y que podrían quedarse sin lugar alrededor de las 15:00 horas de cada día del FIFA Fan Fest.

José Luis, trabajador de otro establecimiento, coincidió y advirtió que la espera para un lugar de estacionamiento “podría ser de hasta tres horas, en lo que se desocupan y acomodamos los lugares para que quepa la mayor cantidad de carros”.

María José, visitante del Centro, lamentó que el cierre de los estacionamientos podría generar “un caos” durante el FIFA Fan Fest. “Si muchos no se enteran y llegan con su carro, va a haber tráfico en todas las calles. No va a haber lugar para estacionarse si todos van a estar cerrados o llenos”.

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