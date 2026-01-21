Jalisco es el estado con mayor número de casos de sarampión en 2026

El sarampión ha tenido un repunte significativo en Jalisco en lo que va del 2026, puesto que en los primeros 20 días de enero se registraron 385 casos, lo que representa el 50.6% de los 760 enfermos a nivel nacional.

Para contener el brote, las autoridades sanitarias de Jalisco buscan aplicar poco más de 1.3 millones de vacunas en 45 días máximo, para llegar así a un total de 2 millones de dosis aplicadas.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, del 1 al 20 de enero se cuentan 760 casos confirmados acumulados. Sin embargo, desde que se registró el primer caso en el país, en febrero de 2025, en todo el país suman 7 mil 188 casos acumulados.

Chihuahua es la entidad con mayor número de casos acumulados, con 4 mil 495, pero en lo que va de 2026 reporta solo cuatro casos, lo que indica un control del brote.

En segundo lugar, está Chiapas, que registra este año 186 casos confirmados, en su mayoría en la región de San Cristóbal de las Casas, y 433 acumulados dese 2025.

Contener con vacunación

El director general de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera Ávila, explicó que la falta de vacunación y no respetar el tiempo de aislamiento durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por parte de personas que tenían un diagnóstico probable o confirmado de sarampión, generó un punto de inflexión para que el brote acelerara su propagación, pues se considera que una sola persona enferma puede llegar a contagiar a otras 16.

Así, mientras que en los últimos cinco meses de 2025 se reportaron poco más de 600 casos, tan solo en los primeros 15 días de enero de 2026 los registros daban cuenta de más de 300 contagios.

Explicó que de los más de mil casos acumulados que se reportan hasta el día de hoy en Jalisco, el 93% corresponden a personas que no tenían ninguna vacuna o contaban con un esquema incompleto.

"Si logramos un 95% de cobertura (en los casi 8 millones de personas que habitan el estado), pues no va a haber enfermos y es lo que necesitamos", explicó.

Indicó que se ha iniciado con una campaña intensiva de llamados a la población para que acuda a cualquier centro de salud a vacunarse.

"Llevábamos contabilizar poco más 666 mil dosis aplicadas, pero esto es contando no los últimos meses de 2025, sino todo el año pasado y lo que va de este año; tenemos una meta para poder controlar este brote de aplicar unos 2 millones de vacunas que sería lo ideal; si llegamos a millón y medio, millón 600 mil, estaría aceptable, pero nuestro ideal serían esos 2 millones de vacunas en 30 días, o más tardar 45 días, es el reto planteado en la reunión del Consejo Estatal de Salud", indicó.

Rivera señaló que los menores de 5 años son quienes corren mayor riesgo de presentar complicaciones y presentar secuelas neurológicas por una inflamación cerebral, o daño a los nervios ótico y visual.

MB

