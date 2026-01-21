Personas en situación de calle provocan incendios en San Juan de Dios y San José del Bajío

Durante la noche y madrugada de este miércoles 21 de enero, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan atendieron un par de incidentes que evolucionaron en incendio en las colonias San Juan de Dios y San José del Bajío, de cada uno de los municipios.

En la colonia San Juan de Dios, elementos se presentaron en el cruce de las calles Gigantes y Antonio Torres luego de que una fogata encendida por un hombre en situación de calle se saliera de control. El fuego utilizado para mitigar el frío durante la madrugada se extendió rápidamente por unos cartones acumulados en el sitio.

El fuego alcanzó un vehículo que estaba estacionado en la calle y logró calcinar la parte frontal del automóvil. Con apoyo de vecinos, elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalajara lograron evitar que el fuego creciera e incluso logró controlarlo. Tras realizar labores de enfriamiento y limpieza, se descartaron personas lesionadas por el incidente.

Por otro lado, en la colonia San José del Bajío, Oficiales Bomberos de Zapopan de la Base 1 se desplazaron a dicha colonia para encontrarse con una camioneta de redilas de aproximadamente 3 toneladas, cargada con material reciclable el cual se estaba incendiando en la carga y en ambas llantas traseras.

Los elementos realizaron maniobras de extinción con agua a presión, logrando controlar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas. El vehículo pertenece a una recicladora de la zona.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el incendio fue provocado por una persona femenina que estaba en situación de calle.

No se presentaron personas lesionadas derivadas de las dos acciones mencionadas.

