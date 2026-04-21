Durante la temporada de calor, especialmente en regiones cálidas y húmedas como Guadalajara, el cuerpo humano activa de inmediato diversos mecanismos de defensa para regular su temperatura interna. Este proceso fisiológico, aunque es completamente natural y necesario para la supervivencia, genera cambios notorios en nuestras extremidades que pueden resultar bastante incómodos en el día a día.

El principal responsable de esta molesta inflamación es un fenómeno médico ampliamente estudiado conocido como vasodilatación. Cuando el termómetro sube drásticamente, los vasos sanguíneos se expanden de forma automática para permitir que fluya una mayor cantidad de sangre hacia la superficie de la piel, facilitando así la rápida liberación del calor acumulado en el organismo .

Sin embargo, esta necesaria expansión vascular tiene un efecto secundario directo y visible en nuestro organismo. Al ensancharse los capilares sanguíneos, una parte del líquido intravascular se filtra inevitablemente hacia los tejidos blandos circundantes, provocando lo que los especialistas en salud denominan edema periférico, el cual es visible principalmente en las manos, los tobillos y los pies.

¿A quiénes afecta más este fenómeno estacional y por qué ocurre?

Aunque cualquier persona sana puede experimentar esta molesta hinchazón durante la primavera , los expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierten que ciertos grupos demográficos son mucho más vulnerables. Las mujeres embarazadas, los adultos mayores de sesenta años y los pacientes con problemas circulatorios previos encabezan la lista de mayor riesgo clínico .

Además de los factores genéticos, el estilo de vida moderno juega un papel absolutamente crucial en la retención de líquidos durante los meses más cálidos del año. Pasar demasiadas horas sentado frente a un escritorio de oficina o estar de pie por jornadas laborales prolongadas dificulta severamente el retorno venoso de la sangre hacia el corazón .

La fuerza de gravedad terrestre también hace su parte fundamental en este complejo proceso fisiológico diario. Al permanecer en posiciones estáticas durante mucho tiempo, el líquido filtrado por la vasodilatación tiende a acumularse irremediablemente en las zonas más bajas del cuerpo, explicando a la perfección por qué los zapatos se sienten tan apretados al caer el atardecer.

El papel fundamental del sistema linfático y la correcta hidratación

El sistema linfático es el gran encargado biológico de recoger este molesto exceso de líquido y devolverlo de manera segura al torrente sanguíneo. No obstante, cuando las temperaturas ambientales son extremas, este delicado sistema de drenaje puede verse sobrepasado en su capacidad, retrasando el proceso natural y prolongando la sensación de pesadez en las extremidades inferiores.

Paradójicamente, la falta de consumo de agua potable agrava de manera significativa el problema de la inflamación corporal . Cuando el cuerpo humano detecta un estado de deshidratación, el cerebro envía señales de alerta inmediatas para retener cada gota de líquido disponible en los tejidos, empeorando drásticamente el cuadro clínico del edema inducido por el calor.

Por este motivo, los especialistas en medicina preventiva y nutrición insisten categóricamente en que la hidratación constante es la primera línea de defensa . Beber suficiente agua natural durante el día ayuda a mantener el volumen sanguíneo adecuado y facilita enormemente el trabajo de los riñones para eliminar las toxinas y el sodio excedente del cuerpo.

Consejos rápidos y efectivos para combatir la hinchazón por calor

1. Elevar las extremidades: Para aliviar estos molestos síntomas vespertinos, es fundamental aplicar medidas prácticas y sencillas en nuestra rutina diaria. Levantar las piernas por encima del nivel del corazón durante al menos quince minutos al final del día facilita enormemente el retorno venoso y reduce la presión acumulada.

2. Disminuir el sodio: Otro consejo médico vital es reducir drásticamente el consumo de sal en la dieta diaria, ya que este mineral es el principal enemigo de la retención de líquidos. Optar por consumir alimentos frescos y ricos en potasio, como el plátano o las espinacas, ayuda a equilibrar los electrolitos.

3. Mantenerse en movimiento: Finalmente, realizar actividad física ligera, como caminar a paso moderado, practicar yoga o nadar en las tardes frescas, estimula la circulación sanguínea de manera sumamente efectiva. Con estos simples pero poderosos ajustes en tus hábitos, podrás disfrutar plenamente de la temporada de calor sin sufrir dolorosas molestias.

4. Consultar al médico: Si la inflamación persiste a pesar de aplicar estas medidas, es crucial buscar atención profesional inmediata. Un edema severo que no cede con el descanso nocturno podría ser el primer síntoma de afecciones cardíacas o renales subyacentes que requieren un diagnóstico médico especializado y tratamiento oportuno.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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