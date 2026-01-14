Tlaquepaque incrementa programas de Bienestar para 2026

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, anunció la expansión de los programas de Bienestar para el año 2026, con un incremento del 14% en cupos y un bimestre adicional de apoyo, la iniciativa busca beneficiar a 100 mil habitantes. Los registros comenzaron el 7 de enero y finalizarán el 4 de febrero en diversas sedes municipales.

Estos programas, financiados completamente con recursos municipales, representan una inversión cercana a los 200 millones de pesos, su objetivo es respaldar a jefas de familia, personas con discapacidad permanente, estudiantes, así como a artesanas y artesanos del municipio.

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó que este aumento presupuestal fortalecerá el apoyo directo a las familias. Esto contribuye al bienestar y desarrollo integral de la comunidad, reafirmando el compromiso con los sectores más vulnerables de Tlaquepaque.

El programa Bienestar Incluyente incorporó mil 500 nuevos beneficiarios. Mujeres Líderes de Esperanza amplió su cobertura con mil espacios adicionales, mientras que Raíces de Esperanza sumó 100 nuevos apoyos dirigidos al sector artesanal, preservando la identidad cultural.

Registro y alcance de los programas sociales

Los interesados en acceder a estos programas pueden registrarse hasta el 4 de febrero en:

La Secretaría de Bienestar, ubicada en la Pila Seca, recibe documentos de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

La Presidencia Municipal también ofrece este servicio los sábados hasta el 31 de enero, en el mismo horario.

Además, se organizarán jornadas de registro en diversas delegaciones del municipio durante enero y febrero, siguiendo un calendario específico, la recepción de documentos en todas las delegaciones será de 9:00 a 14:00 horas, facilitando el acceso a los servicios de bienestar en todas las comunidades.

En materia de recaudación, la alcaldesa informó que, en lo que va de 2026, los ingresos por el pago del impuesto predial aumentaron un 14 por ciento. Esto representa una recaudación superior a los 50 millones de pesos hasta el momento, superando las expectativas.

Según Laura Imelda Pérez Segura, este incremento es una señal de la confianza de los ciudadanos en la inversión de sus recursos. Estimó que la recaudación anual para 2026 alcanzará los 380 millones de pesos, lo que significa un aumento del 11.52 por ciento en comparación con 2024.

Como incentivo por la pronta respuesta de los contribuyentes, el Gobierno municipal entregó mil balones y playeras en las 20 recaudadoras del municipio. Se anunció además el sorteo de otros mil balones, promoviendo la participación ciudadana.

Finalmente, Laura Imelda Pérez Segura extendió una invitación a las parejas interesadas en contraer matrimonio de manera gratuita, pueden registrarse en el programa Bodas de la Esperanza, que se realizará el próximo 14 de febrero de 2026.

