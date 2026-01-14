Dos frentes fríos mantendrán congelada a gran parte de México; uno está por irse y otro más por llegar en horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el nuevo frente frío núm. 28 y su masa de aire polar que se desplazarán sobre el norte del país , en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente el golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el norte de dicha región, originarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); e intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan). Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro, oriente, sur y sureste del país .

Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Oaxaca; e intervalos de chubascos en Guerrero, con posible caída de granizo en Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 14 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua Durango y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz.

Clima del jueves 15 al sábado 17 de enero de 2026

Durante el jueves, el frente frío (núm. 28) se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán , en interacción con una vaguada en altura, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones . La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla matutinos; así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur); y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viernes, el frente frío (núm. 28) ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país , mientras que la masa de aire polar asociada comenzará a modificar sus características.

En el transcurso del viernes, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México , en donde se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h. El sábado, el frente frío y su masa de aire polar se desplazarán rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana , además del golfo de México, en interacción con una nueva vaguada en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México).

Durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de viento de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz; además de rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En el periodo de pronóstico, ingreso de humedad del océano Pacífico aunado a divergencia incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del país.

