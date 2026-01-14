IDEFT impulsa capacitación laboral con comités vecinales en Tonalá

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) ha firmado acuerdos de colaboración con diversos comités sociales y vecinales en Tonalá. Estos convenios buscan llevar programas de capacitación laboral y autoempleo directamente a las colonias del municipio, fortaleciendo así el desarrollo comunitario.

Los acuerdos se suscribieron con el Comité Social de Participación Ciudadana de Loma Bonita II Sección, representado por Verónica Arling Hipólito García, y el Comité Social de Participación Ciudadana de Santa Isabel I y II Sección, con Claudia Anaya García.

Asimismo, el Comité Vecinal Constancio Hernández también formalizó su participación con la firma de Érika Elizabeth Martínez Orozco, coordinadora de Desarrollo Humano. Esta colaboración busca atender las necesidades específicas de cada comunidad, impulsando el bienestar familiar y el crecimiento económico local.

CORTESÍA

Socialización de cursos y beneficios para Tonalá

Durante la jornada de socialización, vecinos y líderes comunitarios tuvieron la oportunidad de conocer los detalles de los convenios. Cecilia Carreón Chávez, directora de planteles del IDEFT, junto a Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara, y el coordinador del Módulo Tonalá, Ignacio Saucedo Hernández, explicaron la oferta de cursos y los mecanismos de acceso.

Este espacio de diálogo directo permitió resolver dudas y fomentar la participación cuyo objetivo primordial es asegurar que la capacitación para el trabajo y el autoempleo llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan en el municipio de Tonalá, adecuándose a las vocaciones productivas de cada zona.

Fortalecimiento del tejido social en Jalisco

La colaboración entre el IDEFT y las organizaciones vecinales representa un esfuerzo conjunto para construir soluciones desde la base comunitaria, promueve la organización social y la corresponsabilidad ciudadana y asegura un acceso equitativo a herramientas que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Estas acciones se alinean con la política pública del Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro. La estrategia busca fortalecer el tejido social y expandir las oportunidades de capacitación y formación laboral a todos los municipios del estado.

El IDEFT, con el respaldo de la Secretaría de Educación Jalisco, cuyo titular es Juan Carlos Flores Miramontes, quien también preside la Junta de Gobierno del Instituto, reafirma su compromiso. Se impulsa una visión de la capacitación como motor de inclusión, desarrollo comunitario y bienestar social.

CORTESÍA

YC