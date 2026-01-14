Inauguran obras en materia de salud mental y cardiovascular en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara

Como parte del fortalecimiento del Sistema de Salud Jalisco, orientado en la atención de alta especialidad, servicios médicos más humanos, dignos y eficientes, el Gobierno de Jalisco, en conjunto con la Universidad de Guadalajara (UdeG), inauguraron tres áreas que atienden los desafíos actuales en materia de salud mental y cardiovascular.

Se trata de la Unidad de Psiquiatría y Paidopsiquiatría en la "Sala Wenceslao Orozco", y de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios y Hemodinamia, que requirieron una inversión de 197.95 millones de pesos, "para transformar unidades históricas del nosocomio en áreas modernas, funcionales y alineadas a las necesidades actuales de la atención médica", destacó el gobierno de Jalisco mediante un comunicado.

Las dos primeras unidades fortalecen la atención en salud mental en adultos, niñas, niños y adolescentes, mientras que la tercera incrementa la capacidad de hospitalización y atención de pacientes con problemas cardiovasculares.

Las mejoras impactarán directamente, afirmó el gobierno estatal, en la atención de 290 pacientes pediátricos y dos mil personas adultas hospitalizadas anualmente.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, celebró la realización de las obras, así como la posibilidad de demostrar que, cuando se impulsa una política que beneficia a la sociedad, se pueden hacer proyectos que impacten de manera positiva a las personas.

"Poder hacer este trabajo con los Hospitales Civiles es algo que a mí me enriquece el alma. Y estas obras se hicieron respetando, por supuesto, la tradición de este edificio, pero en la modernidad de estas instalaciones, dando dignidad a los pacientes con el mejor equipamiento", manifestó.

Lemus Navarro recordó que además de impulsar una mejor atención médica en todo el estado, junto con la UdeG se trabaja en el proyecto de Red de Hospitales- Escuelas, para que estudiantes de medicina puedan hacer sus prácticas profesionales, y el personal de salud activo pueda actualizarse constantemente en las diferentes regiones de la entidad.

"En colaboración, repito, de la Universidad de Guadalajara, el Gobierno del Estado y los Hospitales Civiles (...), buscamos que la gente pueda estudiar, pueda hacer sus prácticas, pueda trabajar y una vez que culmine sus estudios, pueda quedarse en sus propias regiones", indicó el mandatario.

Destacó que, entre otras acciones, se impulsan la ampliación de los servicios del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá, y la remodelación del Área de Urgencias del Hospital Civil Nuevo "Juan I.Menchaca", y recordó que con el presupuesto aprobado para este año, se impulsará la construcción de los Hospitales Civiles de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, obras que dotarán de servicios de alta especialidad a las regiones Costa y Sur de Jalisco, respectivamente.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, agradeció al mandatario estatal por apostarle a la inversión pública como instrumento para prestar mejores servicios médicos e infraestructura sanitaria. "Sin lugar a dudas, va a hacer del sistema de salud del estado de Jalisco, el mejor sistema de salud de nuestro país", dijo.

Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector de la UdeG y en representación de Karla Planter Pérez, Rectora General de la Casa de Estudios, resaltó la voluntad del Gobernador, Pablo Lemus, por impulsar mejoras continúas en la educación y en la dignificación de la salud de las y los jaliscienses, con mejor infraestructura y servicios. "Jalisco mantiene su sistema de salud público vigente, esperanzadamente, al servicio de la población; y nos da mucho gusto que mantenga ese grado de dignidad ante la nación entera", señaló Solís Gadea.

Por su parte, María Elena Gómez González, Directora General de los Hospitales Civiles de Guadalajara, afirmó que la inversión en salud es justicia social. "El Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, con más de 230 años de historia, es una institución que hoy refrenda de manera espectacular su vocación de servicio, su vocación de servir con ciencia, con humanidad a quienes más lo necesitan", dijo la directora.

¿En qué consistieron las renovaciones?

La intervención realizada en el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", moderniza el equipamiento de los servicios médicos de Jalisco, y permite tener una mejor respuesta ante emergencias en la atención de enfermedades psiquiátricas y cardiovasculares. A su vez, las intervenciones extienden la capacidad hospitalaria del nosocomio, consolidándose como un referente en el Occidente del País, señaló el gobierno estatal.

La modernización de la Unidad de Psiquiatría y Paidopsiquiatría en la "Sala Wenceslao Orozco", soluciona una brecha significativa en la atención pediátrica. Anteriormente, el estado carecía de instalaciones específicas para la hospitalización de menores con trastornos mentales, quienes debían ser atendidos en camas generales de pediatría.

"Con esta obra, el área de Paidopsiquiatría ahora cuenta con 12 camas individuales, ludoteca, cubículo de entrevista y cámara de Gesell. En el caso de los adultos, la capacidad creció de 13 a 38 camas, además de la incorporación de un cuarto de estimulación eléctrica cerebral con área de recuperación y tres cubículos de entrevista", señalaron las autoridades.

En el ámbito cardiovascular, se fortaleció la Hospitalización de Cardiología, la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios y Hemodinamia. El proyecto incluyó la modernización de la Unidad de Cuidados Coronarios con ocho camas equipadas con tecnología de vanguardia y el incremento de la capacidad de hospitalización de 18 a 23 camas.

La Sala de Hemodinamia fue renovada para optimizar la realización de 850 procedimientos anuales, tales como cateterismos cardíacos, angioplastias y colocación de marcapasos, con el objetivo de reducir la mortalidad y las secuelas producidas por enfermedades cardiacas.

Las obras de ampliación tuvieron una inversión global de 197.9 millones de pesos , de los cuales 114.5 millones fueron destinados a la obra civil, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y 83 millones de pesos más se vocacionaron al equipamiento, por parte del Hospital Civil de Guadalajara.

En el evento estuvieron presentes Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social; Héctor Enrique Montes Muñoz, Director del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde"; entre otras personalidades.

