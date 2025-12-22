El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó este lunes 22 de diciembre sobre los efectos del frente frío número 23 y otros fenómenos naturales.

Este día, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, el frente núm. 23 se mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde .

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país; así mismo, originará un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima del martes 23 al jueves 25 de diciembre de 2025

Canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un frente frío que se aproximará al noroeste de México, generarán rachas de viento de hasta 70 km/h en dicha región, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, además de un ascenso de las temperaturas vespertinas, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiación solar debido al predominio de cielo despejado.

