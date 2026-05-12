Martes, 12 de Mayo 2026

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Guadalajara espera día nublado y lluvioso; revisa los horarios de las precipitaciones

Este 12 de mayo, la capital de Jalisco prevé el 80 % de probabilidad de lluvia; toma precauciones

Por: Fabián Flores

En Guadalajara se esperan lluvias puntuales fuertes a partir de la tarde; revisa los detalles del clima para este martes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En Guadalajara se esperan lluvias puntuales fuertes a partir de la tarde; revisa los detalles del clima para este martes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este martes 12 de mayo, se pronostica una jornada nublada y lluviosa para Guadalajara, con el 80 % de probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Te diremos a qué hora se prevé la caída de las primeras precipitaciones en la ciudad y te compartiremos más detalles sobre las condiciones meteorológicas en Jalisco.

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Las condiciones meteorológicas para este martes

Para este martes, Jalisco prevé lluvias puntuales fuertes originadas por el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico que se combinará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente de México.

Guadalajara será una de las zonas afectadas en Jalisco debido a la combinación de los fenómenos meteorológicos mencionados. En la Perla Tapatía se prevé un día nublado con posibles precipitaciones a partir de las 17:00 horas.

Lluvia para Guadalajara y más detalles del clima para este 12 de mayo

A continuación, te compartimos más detalles de las condiciones del tiempo que espera Guadalajara este 12 de mayo. Te invitamos a considerar esta información para que planifiques tu día y te veas lo menos afectado posible por las lluvias.

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Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia
08:00 horas 20 °C 20 °C Nubes y claros -
09:00 22 ºC 22 ºC Nubes y claros -
11:00 26 ºC 26 ºC Nubes y claros -
14:00 30 ºC 29 ºC Parcialmente nublado -
17:00 24 ºC 25 ºC Tormenta 80 % (4.8 milímetros de acumulación de agua)
20:00 20 ºC 20 ºC Lluvia débil 80 % (4.9 mm)
23:00 19 ºC 19 ºC Lluvia débil 60 % (3.1 mm)

Resumen: ¿Qué condiciones esperar para Jalisco este 12 de mayo?

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco; durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región. Se esperan lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones; todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas.

Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h.

Con información del SMN y Meteored.

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