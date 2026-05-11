La Liga MX dio a conocer desde sus redes sociales el calendario de los enfrentamientos oficiales entre Chivas y Cruz Azul en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los de Guadalajara y la Máquina se disputarán un puesto en la Final de la competencia, que puede ser contra los Pumas de la UNAM o contra los Tuzos del Pachuca .

Según la información compartida, los equipos se enfrentarán en la Ciudad de México, en el Estadio Banorte, para el juego de Ida; mientras que el enfrentamiento de Vuelta será en Guadalajara, pero no en el Estadio AKRON, sino en la casa de los Zorros del Atlas, en el Jalisco .

¿Cuándo y a qué hora se enfrenta Chivas contra Cruz Azul?

La escuadra comandada por Gabriel Milito buscará un lugar en la Final del torneo semestral en las siguientes fechas y horarios:

Juego de Ida

Cruz Azul vs Chivas

Fecha : Miércoles 13 de mayo

: Miércoles 13 de mayo Sede : Estadio Banorte (Azteca)

: Estadio Banorte (Azteca) Hora: 20:00 horas

Juego de Vuelta

Chivas vs Cruz Azul

Fecha : Sábado 16 de mayo

: Sábado 16 de mayo Sede : Estadio Jalisco

: Estadio Jalisco Hora: 19:07 horas

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

X / @LigaBBVAMX

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