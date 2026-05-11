La Liga MX dio a conocer desde sus redes sociales el calendario de los enfrentamientos oficiales entre Chivas y Cruz Azul en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los de Guadalajara y la Máquina se disputarán un puesto en la Final de la competencia, que puede ser contra los Pumas de la UNAM o contra los Tuzos del Pachuca.Según la información compartida, los equipos se enfrentarán en la Ciudad de México, en el Estadio Banorte, para el juego de Ida; mientras que el enfrentamiento de Vuelta será en Guadalajara, pero no en el Estadio AKRON, sino en la casa de los Zorros del Atlas, en el Jalisco.La escuadra comandada por Gabriel Milito buscará un lugar en la Final del torneo semestral en las siguientes fechas y horarios:Cruz Azul vs ChivasChivas vs Cruz Azul* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF