El clima en Guadalajara nos tiene preparada una jornada de contrastes para este martes 12 de mayo. Aunque la mañana comenzará con un ambiente fresco y cielos parcialmente nublados, las condiciones cambiarán drásticamente conforme avance el día, exigiendo que estemos preparados.

La humedad proveniente del Pacífico está generando las condiciones ideales para el desarrollo de nubosidad densa. Esto significa que los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara deberán estar prevenidos ante precipitaciones inminentes.

No te dejes engañar por los rayos de sol que puedan asomarse antes del mediodía. La inestabilidad atmosférica en Jalisco favorece la formación de tormentas rápidas pero intensas, típicas de esta temporada de transición primaveral que siempre nos sorprende.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también ha emitido avisos sobre posibles rachas de viento que acompañarán a las precipitaciones. Por ello, es fundamental asegurar objetos sueltos en azoteas y balcones para evitar cualquier tipo de accidente doméstico durante la tarde.

Si vives o trabajas cerca de zonas con historial de encharcamientos, como los pasos a desnivel en Zapopan o las avenidas principales del centro, toma precauciones adicionales. El tráfico vehicular suele colapsar durante los primeros minutos de lluvia en la ciudad.

Horarios clave: ¿A qué hora comenzará a llover?

La pregunta que todos se hacen hoy es: ¿cuándo debo abrir el paraguas? Los modelos meteorológicos indican que la probabilidad de lluvia comenzará a incrementar significativamente a partir de las 14:00 horas, justo en el horario de salida de muchas escuelas.

Sin embargo, el pico máximo de precipitaciones se espera entre las 16:00 y las 18:00 horas. Durante este lapso crítico, se pronostican chubascos que podrían venir acompañados de actividad eléctrica, por lo que se recomienda resguardarse en lugares seguros y techados.

Para quienes utilizan el transporte público, como el Tren Ligero o el Macrobús, este es el momento más complicado del día. Las estaciones suelen saturarse rápidamente, así que planificar tu ruta con al menos media hora de anticipación será tu mejor estrategia.

Hacia las 19:00 horas, la intensidad de la lluvia comenzará a disminuir paulatinamente, dejando a su paso el característico olor a tierra mojada que tanto gusta a los tapatíos. No obstante, se mantendrán lloviznas aisladas en diferentes puntos de la metrópoli.

Ya entrada la noche, alrededor de las 21:00 horas, el cielo permanecerá mayormente nublado pero con un riesgo de precipitación mucho menor. La temperatura descenderá ligeramente, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para descansar después de una jornada caótica.

Es importante mencionar que el clima puede ser caprichoso y cambiar de un momento a otro. Las condiciones de viento podrían desplazar las nubes hacia el sur, afectando zonas cercanas al Lago de Chapala, por lo que el monitoreo constante es clave.

Consejos para sobrevivir a la lluvia tapatía

Para que este martes no se convierta en un dolor de cabeza, hemos recopilado una serie de recomendaciones prácticas. Estos consejos te ayudarán a mantenerte seco y seguro mientras te desplazas por las calles de la capital de Jalisco.

Lleva siempre un paraguas resistente a las rachas de viento

Usa calzado cerrado que no sea de tela

Sal con tiempo extra porque el tráfico se vuelve lento

Revisa que los limpiaparabrisas de tu auto funcionen al cien por ciento

Además de estos consejos básicos de movilidad, recuerda mantener tu teléfono celular con suficiente batería antes de salir. En caso de tormentas eléctricas severas, los cortes de energía son comunes en algunas colonias, y estar comunicado con tus familiares es una prioridad.

Si tienes mascotas en el patio o la azotea, este es el momento exacto para brindarles un refugio adecuado. Los truenos y la lluvia fuerte pueden causarles estrés severo o poner en riesgo su salud si se exponen al frío prolongado.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan encarecidamente no cruzar corrientes de agua en las calles, por más inofensivas que parezcan. Un nivel de agua de apenas 30 centímetros es suficiente para arrastrar a una persona o desestabilizar un vehículo de tamaño pequeño.

Las actualizaciones del clima en tiempo real son tu mejor herramienta para tomar decisiones inteligentes sobre tus traslados y evitar contratiempos innecesarios.

En resumen, este 12 de mayo exige precaución, paciencia y mucha planificación. Saca el paraguas, ajusta tus horarios de salida y no permitas que un chubasco repentino arruine tu jornada laboral o escolar en nuestra hermosa ciudad.

CT