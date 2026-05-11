Secretaría de Educación Jalisco mantiene Calendario Escolar 2025–2026

La Secretaría de Educación Jalisco informó que, al considerar que el cierre del ciclo escolar representa un proceso estratégico para la evaluación y consolidación de aprendizajes, y no únicamente un trámite administrativo, se mantendrá el calendario publicado el pasado 21 de abril en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco para la conclusión del ciclo en las escuelas de Educación Básica.

El calendario contempla ajustes para atender las necesidades de movilidad y seguridad derivadas del Mundial de Futbol 2026. El 11 de junio se implementarán actividades educativas a distancia en todo el estado, debido a la ceremonia inaugural del evento internacional. Asimismo, el 18, 23 y 26 de junio la medida aplicará únicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara, con motivo de los partidos programados en la ciudad.

El cierre de clases ordinarias está previsto para el 30 de junio. Posteriormente, el 1 de julio se realizará la última sesión del Consejo Técnico Escolar, mientras que el 2 y 3 de julio se llevará a cabo el taller intensivo dirigido al personal docente.

Del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias de carácter opcional para las y los estudiantes. En ese mismo periodo, madres, padres y tutores podrán descargar certificados mediante la plataforma APPrende Jalisco. Finalmente, el 15 de julio concluirá oficialmente el Ciclo Escolar 2025-2026, dando paso al receso escolar.

"La SEJ reconoce la disposición y apertura de las autoridades federales para escuchar, y tomar en consideración, las inquietudes y planteamientos expresados por las entidades que integran el CONAEDU, en favor de acuerdos que brinden certidumbre a la organización escolar, a las familias y fortalezcan el derecho a la educación. Se tiene la confianza de que los docentes y las familias colaborarán para reforzar las actividades finales, y asegurar que el alumnado culmine el año con los conocimientos necesarios para continuar su formación", dijo la dependencia.

El Calendario Escolar 2025–2026 puede consultarse en el tomo CDXVI en el Periódico El Estado de Jalisco, https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/seccion/periodico.

Por la mañana el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aclaró que la posición de Jalisco fue en contra de la modificación y, ante la difusión de videos donde se observa al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, votar a favor de la medida, su postura fue rechazar el recorte y considera que se deben difundir los videos de la reunión para corroborarlo.

MF