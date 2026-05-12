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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 12 de mayo

La mañana de este martes 12 de mayo se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

La mañana de este martes 12 de mayo se registra buena calidad del aire en Tlaquepaque con 59 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este martes 12 de mayo se registra buena calidad del aire en Tlaquepaque con 59 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 12 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy martes 12 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 112 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 59 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 70 Buena
Country 82 Buena
Oblatos 65 Buena
Centro 66 Buena
Tlaquepaque 59 Buena
Águilas 76 Buena
Las Pintas 111 Buena
Miravalle 102 Buena
Santa Fe 112 Buena
Santa Margarita 64 Buena
Santa Anita 110 Buena
Loma Dorada 88 Buena

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¿Hay contingencia hoy 12 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este martes 12 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en el Centro y Tlaquepaque; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 111 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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