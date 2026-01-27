IDEFT e Instituto de Enfermería impulsan empleo y capacitación en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Instituto de Enfermería del Bienestar formalizaron un convenio de colaboración reciente. Este acuerdo busca fortalecer la capacitación, la empleabilidad y el bienestar social en varias regiones del estado. La iniciativa se alinea con la visión del Gobierno de Jalisco de impulsar una educación con sentido social .

Carlos Iván Gutiérrez Ortiz, representante legal del Instituto de Enfermería del Bienestar, destacó la misión de su institución. Esta consiste en llevar educación de bajo costo a diversas zonas del estado. Su objetivo es transformar vidas y acercar herramientas de empleabilidad a la población. Ponen especial énfasis en quienes enfrentan barreras de acceso por condiciones geográficas o de oportunidad.

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó la capacitación como una inversión social. Afirmó que las alianzas con instituciones civiles amplían la cobertura y el alcance de los programas de formación laboral. Esto fortalece el capital humano y la empleabilidad con un claro sentido social.

Ampliando oportunidades educativas y laborales

Este convenio representa un paso significativo para el desarrollo local . Permite llegar a comunidades que tradicionalmente han tenido menos acceso a formación especializada. La meta es crear un impacto positivo directo en la vida de los ciudadanos, ofreciéndoles herramientas concretas para su futuro.

El acto protocolario contó con la presencia de autoridades y representantes de ambas instituciones. Por el Instituto de Enfermería del Bienestar, asistieron Martha Elena Corona Zúñiga, directora general, y Dulce Alejandra García García, administradora general. También estuvieron la fisioterapeuta Cristina Elizabeth Servano Navarro y Eduardo Enrique Marín Vivar.

En representación del IDEFT, acudieron Pablo García Arias, director de Vinculación, y Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara. Otros directivos y coordinadores de unidades regionales también se hicieron presentes durante la firma.

Compromiso con el bienestar y desarrollo

Mediante este convenio, el IDEFT reafirma su compromiso con el servicio y la responsabilidad social . Suma esfuerzos con instituciones que comparten esta visión. El acuerdo contribuye a la construcción de un Jalisco más inclusivo, con más oportunidades de desarrollo y bienestar para sus habitantes.

