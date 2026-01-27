Un violento tiroteo sacudió una plaza comercial de la colonia Jardines Tepeyac, en Zapopan, tras un ataque armado contra un hombre que se encontraba acompañado por dos escoltas. El saldo fue de seis personas lesionadas, una de las cuales perdió la vida horas después.

El ataque ocurrió poco antes de las 13:00 horas, cuando la víctima llegó en una camioneta GMC blanca a una tintorería ubicada en el cruce de avenida Guadalupe y Clouthier. En ese momento, tres hombres arribaron al lugar a bordo de una Nissan Frontier gris, con placas de Michoacán, y abrieron fuego de manera directa.

Los escoltas respondieron a la agresión, lo que provocó un intercambio de disparos dentro del estacionamiento del centro comercial, donde quedaron regados cerca de 40 casquillos de arma corta. Durante el enfrentamiento resultaron heridos el objetivo del ataque, sus dos guardias y los tres presuntos agresores.

El pánico se apoderó de clientes y empleados del lugar, quienes huyeron para ponerse a salvo y saturaron las líneas del 911 solicitando apoyo de las autoridades.

Tras el tiroteo, los atacantes escaparon, pero en su huida atropellaron a un motociclista, quien sufrió lesiones al caer sobre el asfalto. Minutos después, se reportó el ingreso de dos hombres heridos por arma de fuego en el cruce de avenida Patria y El Colli, a unos dos kilómetros del primer punto; ambos fueron trasladados a la Cruz Verde Las Águilas, donde uno falleció debido a la gravedad de las heridas.

En ese segundo sitio, policías aseguraron un arma de fuego presuntamente vinculada con el ataque. Más tarde, el mismo centro médico recibió a un tercer lesionado por bala, quien sería el último de los agresores implicados.

La zona fue resguardada por la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado, que ya realiza las investigaciones para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

