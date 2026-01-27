Un abogado fiscalista de 35 años fue el objetivo del ataque a balazos perpetrado por sujetos armados está tarde afuera de un negocio ubicado sobre avenida Guadalupe, entre Patria y Clouthier, en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que hay cinco personas lesionadas, entre ellos dos de los presuntos agresores, quienes permanecen bajo custodia de la dependencia a fin de determinar su participación en los hechos.

También se reportan lesionados los dos escoltas del abogado, quienes repelieron la agresión. Además, otro de los presuntos agresores falleció cerca de las 14:30 horas en la Cruz Verde Norte. El resto de los heridos fueron trasladados a distintos puestos de socorro.

PUEDES LEER: Balacera en avenida Guadalupe deja un muerto y cinco heridos

La Policía de Zapopan informó que se recibió un reporte de tres personas lesionadas por impactos de proyectil de arma de fuego sobre avenida Guadalupe a las 13:00 horas. Dos de ellos presentaban heridas en una pierna, mientras que la otra en el abdomen.

En tanto, cerca de 30 minutos después, la dependencia confirmó la localización de otras dos personas, presuntos sicarios, en el cruce de las avenidas Patria y Colli, a dos kilómetros de distancia del sitio original. En este punto también se aseguró un arma de fuego. Uno de ellos falleció en la Cruz Verde.

Posteriormente, otra persona lesionada por impacto de bala llegó por sus propios medios a la Cruz Verde Las Águilas cerca de las 14:00 horas. Todos los involucrados están bajo investigación, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Intencionales, para determinar su participación en el ataque armado, indicó la Fiscalía del Estado.

Tras los hechos, se cerró la circulación vehicular en la avenida Guadalupe desde Manuel J. Clouthier hasta Patria. Al lugar acudieron personal de la Fiscalía estatal, del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se reabrió la vialidad al flujo vehicular alrededor de las 17:30 horas.

YC

