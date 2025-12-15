El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene una alerta climática porque el pronóstico señala que los próximos días habrá un descenso de temperatura considerable que provocará días fríos. Pero ¿Cuáles serán?

Hoy, según el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-26 °C y la mínima entre los 9-12 °C.

Frío en Guadalajara durante la semana

Lunes 15 0% de probabilidad de lluvia 25 – 9 °C Martes 16 4% de probabilidad de lluvia 26 – 9 °C Miércoles 17 4% de probabilidad de lluvia 26 – 6 °C Jueves 18 1% de probabilidad de lluvia 25 – 7 °C Viernes 19 0% de probabilidad de lluvia 26 – 8 °C Sábado 20 0% de probabilidad de lluvia 26 – 8 °C Domingo 21 0% de probabilidad de lluvia 26 – 8 °C

El Instituto de Astronomía y Meteorología ya había advertido que la noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre se espera una disminución significativa en las temperaturas mínimas en Jalisco. En el caso de Guadalajara , de acuerdo al pronóstico de este lunes (13:00 horas) el día más frío será el próximo miércoles, con un temperatura mínima que alcanzaría los 6 °C y la máxima de 25 °C . El jueves también registrará termómetros a la baja, con hasta 7 °C como mínimo.

Pronóstico nacional del martes 16 al jueves 18 de diciembre de 2025

El martes, el frente núm. 21 se desplazará sobre el oriente del golfo de México , manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en la península de Yucatán; al final del día se espera que dicho sistema frontal deje de afectar al país. Mientras que la masa de aire polar asociada modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano . Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro del país, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Durante el periodo de pronóstico, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.

La proximidad de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dicha región.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

