Lomelí advierte impacto negativo a la economía por aumentos en la Ley de Ingresos 2026

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, manifestó su preocupación ante la propuesta de Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para 2026, la cual contempla más de 200 incrementos en diversos conceptos que superan el 3.5 por ciento de la inflación, esta medida, de acuerdo con el legislador, tendrá un efecto negativo en la economía de los ciudadanos jaliscienses.

El Gobierno de Jalisco proyecta un aumento del 4.1 por ciento en sus ingresos para el año 2026. Esto significa que de los 174 mil 460 millones de pesos estimados para 2025, se pretenden obtener 181 mil 548 millones de pesos el próximo año.

Proyecciones de ingresos estatales

Según Lomelí Bolaños, los ingresos propios del estado ascenderán a 25 mil 693 millones de pesos, mientras que los ingresos federales serán de 155 mil millones de pesos. Esto implica que la Federación aportará más de cinco mil 300 millones de pesos adicionales respecto al año anterior.

El senador enfatizó que la principal fuente de ingresos del gasto público en Jalisco proviene del Gobierno Federal. Esta información contradice el discurso del ejecutivo estatal sobre un supuesto maltrato de la Federación hacia la entidad.

Lomelí lamentó que los municipios del interior, especialmente aquellos gobernados por Morena, no reciban apoyos para sus proyectos. Además, recordó los casi 50 mil millones de pesos que llegan directamente a través de programas sociales de la Secretaría del Bienestar, impactando positivamente la economía local.

Nuevas estrategias de recaudación y sanciones

Una de las estrategias de recaudación implementadas por el gobierno estatal es la emisión de nuevas placas de circulación. Aunque se promociona como un cambio gratuito para actualizar el padrón vehicular, está ligado a una obligación y una posible sanción.

Los contribuyentes deben estar al corriente con todos sus adeudos para poder obtener las nuevas placas. Si no se tramitan, los vehículos no podrán circular el próximo año, lo que genera una presión para el pago de deudas previas.

La propuesta legislativa también elimina por completo la condonación de multas por retrasos en los pagos de refrendo. Asimismo, desaparece el 40% de condonación para las fotoinfracciones.

El legislador señaló que esto busca recaudar más dinero de quienes tienen pagos pendientes. Aquellos que no puedan cubrir sus deudas no solo carecerán de condonaciones, sino que tampoco podrán utilizar sus vehículos.

Aumentos en diversos trámites y servicios

Entre los conceptos con incremento se encuentran el refrendo de vehículos automotores y motocicletas, con un alza del 11.1%. La suscripción anual del sistema MiBici pasará de 494 a 600 pesos, lo que representa un aumento del 21%.

El Impuesto Sobre Hospedaje también registrará un incremento del 5%. Los certificados de Libertad de Gravamen aumentarán de 621 pesos en 2025 a 714 pesos en 2026.

La certificación por hoja en el Registro Público de la Propiedad y Comercio subirá de 13 a 18 pesos. Los testimonios públicos de otras entidades federativas pasarán de seis mil 384 a 10 mil pesos.

El depósito de Testamento Ológrafo, que costaba 363 pesos en 2025, se elevará a mil 500 pesos para 2026. Se introducirá un nuevo impuesto ecológico por la extracción de tierra o arena, con costos que van de 24 a 456 pesos.

Lomelí calificó este nuevo impuesto como inconstitucional y agumentó que el ejecutivo no reformó previamente la Ley de la Hacienda Pública, lo que impide la inclusión de impuestos no previstos en dicha ley, constituyendo una omisión.

Otros aumentos incluyen la tasa para juegos de apuesta, que pasará del 8% al 10% en 2026. La actualización de datos en traslativos de dominio, hipotecas o cualquier otro acto tendrá un costo nuevo de 690 pesos.

El registro de escrituras de sociedades mercantiles o civiles se incrementará de dos mil 936 a tres mil 150 pesos. La inscripción de sentencias judiciales subirá de 255 a 270 pesos.

El registro de la constitución de patrimonio de familia pasará de 216 a 224 pesos. La búsqueda simple aumentará de 139 a 144 pesos. Las cédulas profesionales definitivas y de posgrado subirán de 724 a 749 pesos.

Las placas para uso particular se proponen en dos mil 502 pesos para 2026, desde los dos mil 417 pesos de 2025. Las placas para vehículos adaptados para personas con discapacidad pasarán de 806 a 834 pesos.

Las nuevas licencias de conducir con vigencia de cuatro años para automovilista pasarán de 882 a 913 pesos. La de chofer, de 995 a mil 30 pesos, y la de motociclista, de 507 a 600 pesos.

Los refrendos de licencias de conducir por cuatro años también aumentarán. Automovilista pasará de 740 a 766 pesos, chofer de 882 a 913 pesos, y motociclista de 479 a 500 pesos.

Las concesiones para transporte escolar subirán de cuatro mil 207 a cuatro mil 354 pesos. La inscripción de servicios de transporte de plataforma se propone en dos mil 314 pesos, desde dos mil 236 pesos.

La autorización para explotación de servicios de grúas pasará de mil 376 a mil 424 pesos en 2026.

