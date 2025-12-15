Emanuel Berumen y Elizabeth Hernández llegaron a la estación Tlajomulco Centro de la Línea 4 del Tren Ligero desde las 11:30 horas. Así se convirtieron en los primeros en ingresar por los torniquetes para abordar el primer tren que salió desde este punto con destino a Las Juntas, como parte del arranque oficial de este nuevo sistema del Transporte Público Masivo de la ciudad.

Habitantes de Valle de los Encinos supieron que este lunes arrancaría operaciones la Línea 4, así que salieron muy de mañana para llegar hasta esta estación, encontrándose con que el primer viaje saldría a las 13:00 horas. No les importó esperar por la emoción de conocer esta nueva línea, lograda gracias a una inversión de nueve mil 500 millones de pesos, haciendo de la experiencia un paseo con el cual conocieron cada una de las ocho estaciones que conforman inicialmente el nuevo sistema de transporte.

"Nos venimos en la mañana en camión. Nos queda mejor tomarlo una estación después, pero nos venimos para acá porque queríamos ver las instalaciones y los trenes desde el inicio del recorrido", contó Emanuel. "Estamos contentos de ser los primeros en la fila. Tenemos como hora y media esperando. Pero las instalaciones están perfectamente bien, está muy bonito, y es muy buen servicio", dijo Elizabeth.

Para Emanuel, este es un proyecto hecho realidad que beneficiará a las y los habitantes de Tlajomulco gracias al ahorro de tiempo, librándose también de buena parte del tráfico de la ciudad. De hecho, contaron él y su esposa, usualmente tomaban la ruta 187 a "Periférico Sur", y de ahí tomaban la Línea 1 del Tren Ligero, en trayectos que podían rondar las 2 horas, considerando que de su colonia a la estación "Periférico Sur" de la Línea 1 se hace hasta 1 hora y 30 minutos en el camión.

Ahora, calculan que harán entre 1 hora y hora con 30 minutos al Centro de Guadalajara. "Sin duda es una gran opción para la gente que va a su trabajo, para que llegue a tiempo. Así nos evitamos el tráfico de las demás avenidas", finalizó Emanuel.

Emanuel Berumen y Elizabeth Hernández. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Ariadna Rodríguez también llegó a la estación acompañada de toda la familia. Vecina de Arenales Tapatíos, en Zapopan, aprovechó que estaba de visita en casa de su mamá, en Tlajomulco, para conocer esta nueva línea de tren acompañada de su bebé, su hermanito, su madrina, las hijas de su madrina y otro par de familiares.

Haciendo de la experiencia un paseo para los más pequeños, quienes disfrutaron no solo conocer los nuevos vagones del tren, sino también observar el paso del tren de Ferromex, con el cual la Línea 4 comparte el derecho de vía.

Ariadna contó que, para visitar a su mamá, hace alrededor de dos horas de camino desde su casa, sin embargo, ahora, con este nuevo sistema de transporte público masivo, estará haciendo, como máximo, hora y media, considerando que podrá tomar el Peribús en la estación "Tutelar" hasta “Jalisco 200 años” y de ahí hasta el Centro de Tlajomulco.

Ariadna Rodríguez acompañada de su familia. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Otra de las usuarias que tomó el primer viaje de esta nueva línea de Tren Ligero fue Miriam Mendoza, estudiante del CUCEI, quien, dijo, para ir a su centro universitario, hace todos los días dos horas y media "de ida", y dos horas y media "de vuelta". Ahora que supo que este lunes se inauguraba la Línea 4 del Tren Ligero, y aprovechando que tenía pendientes que hacer, decidió tomar este nuevo transporte para medir tiempos y establecer una ruta que la lleve a su universidad en menos tiempo.

"Considerando que el Tren hará entre 35 y 38 minutos de Las Juntas a Tlajomulco Centro, yo pienso que me voy a estar ahorrando una hora de camino. Por eso hoy aproveché para ver el trayecto y planear cómo va a ser mi camino para el próximo semestre. Ahora sí que esta nueva Línea me va a ayudar mucho y me va a ayudar a llegar más temprano, es algo que estaba esperando desde hace mucho. Con el tiempo que me voy a ahorrar voy a poder llegar a casa antes para estudiar y estar con mi familia", destacó Miriam.

Miriam Mendoza, estudiante del CUCEI. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Amilcar López, director del Sistema de Tren Urbano (Siteur), recordó que durante estas primeras semanas se tendrán horarios especiales como parte del desarrollo de prueba de tiempos ya con pasajeros, para que la ciudadanía tome sus tiempos si desea usar esta nueva línea de tren.

"Es importante recordar a la ciudadanía que cerraremos operaciones a las 9 de la noche durante esta primera semana. Es decir, tendremos a partir del martes un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, y esto se va a ir ajustando conforme vayamos continuando la operación en la segunda semana. Los horarios los vamos a estar adaptando durante estos 15 días", explicó Amilcar López.

A partir del 1 de enero, dijo, la intención es que el horario oficial de operaciones sea de las 04:30 horas a las 10 de la noche. "En las redes sociales se estará avisando del tema de los horarios, a través de Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL", añadió.

