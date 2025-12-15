Prevén reasignaciones en Presupuesto estatal 2026

Previo a la sesión del pleno donde se votará el Presupuesto de Egresos de 2026, se prevén modificaciones y reasignaciones por hasta mil 143 millones de pesos.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, aseguró que buscarán fortalecer distintas agendas con dichos recursos.

"Más de mil 143 millones de pesos con lo que se había enviado en la propuesta inicial. Estamos fortaleciendo todas esas agendas que necesitaban incrementos y que también surgen de esta construcción social, surgen de escuchar a las personas".

La legisladora explicó algunos de los puntos a ser beneficiados: "Prioritariamente vamos a fortalecer estos fondos que tienen que ver con la infraestructura para los municipios, lo que tiene que ver con desarrollar las colmenas, las carreteras, los empedrados. El tema del campo que tiene incrementos superiores a los 50 MDP; al DIF estamos fortaleciéndolo con más de 40 MDP para la atención del cáncer de mama y cervicouterino que es la principal causa de muerte en las mujeres en nuestro país y en Jalisco".

Entre algunas reasignaciones que se proponen, está para la agenda de personas desaparecidas: 50 millones de pesos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 22 millones más para la Comisión Estatal de Búsqueda; 10 MDP para la Vicefiscalía especial en Personas Desaparecidas, aunque esta instancia tendría 9 MDP menos que en 2025 según la propuesta original, por lo que solo habría 1 millón más.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara tendrán 50 MDP más, mientras la Universidad de Guadalajara tendría 57 MDP por concepto de "Programas educativos para los niveles de educación media superior y superior de la Universidad de Guadalajara otorgados" y otros 3 MDP por concepto de "Equipamiento tecnológico y de mobiliario a los centros educativos públicos otorgado".

Otros 20 MDP serían reasignados para la red de Centros de Justicia para las Mujeres.

Una reasignación será para el mantenimiento de radares de foto infracción instancia que pasará de 583 MDP en el presupuesto original a 112.8 MDP y esos 470 MDP los enviarán al subsidio al transporte público para mantener la tarifa en $9.50, con lo que el subsidio será de 777.3 MDP.

Por otro lado, la Ley de Ingresos se mantendría tal como fue entregada, con alza en algunos impuestos y cobros como el refrendo vehicular.

YC